Новый каналХто знає?Новости

«Могли увлечься»: как Фима Константиновский соревнуется с Вовой Дантесом

Как Фима Константиновский соревнуется с Вовой Дантесом на съемках Хто знає

Ведущий игры «Поле», в которую играет вся страна каждую среду в 20:00 на Новом канале, капитан команды в «Хто знає?» рассказал, к чему приводит азарт на съемках

«Взял зубную щетку и маску рестлера»: Фима Константиновский – о курьезах на гастролях

Cейчас смотрят

Фима Константиновский рассказал как он соперничает с Вовой Дантесом на съемках «Кто знает?»

Формула проектов Нового канала проста: доверие команде плюс дружба артистов равняется легким съемкам и успеху! Вместе лучше импровизировать, смеяться, придумывать, превращая работу в настоящее удовольствие. В частности, ведущему Нового канала Фиме Константиновскому нравится, когда съемочная команда относится к каждому, как к члену семьи. Потому и сам старается всегда по-дружески и с уважением отвечать всем на площадке. А в «Хто знає?» (Новый канал) Фиме повезло с коллегами.

– Могу описать работу с Дашей (Астафьевой, ведущей квиз-шоу, – прим. ред.) и Вовой (Дантесом, оппонентом в проекте, – прим. ред.) тремя словами – комфорт на максимуме. Это всегда весело, легко, смешно! Особенно, когда кто-то из нас увлекся и в процессе игры оговаривался или не мог сформировать предложение, мы все вместе с этого хохотали, – объясняет Фима.

Как Фима Константиновский соревнуется с Вовой Дантесом на съемках Хто знає

В прошлом году на съемках первого сезона «Хто знає?» у капитанов команд Фимы и Вовы были отдельные гримерки. Однако они постоянно отдыхали вместе в перерывах между выпусками.

– А уже во втором сезоне нас с Вовой поселили в одну гримерку. Самым веселым для нас были конфликты, ведь мы в «Хто знає?» соперники. Поскольку оба азартные, то во время игры могли немного увлечься, повысить голос или натолкнуть на неправильный ответ. Но потом и смеялись над этим. А еще каждый ждал опытов, потому что эта часть съемки завораживала каждый раз, – говорит Фима. – Также помню еще один прикол из этого сезона шоу: группа поддержки, сидевшая позади меня и моего сокомандника, почти никогда не угадывала ответ. То есть у меня за весь второй «Хто знає?», кажется, всего две или три правильные подсказки от них. Вот такая подстава (улыбается).

Включайте шоу «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! А сегодня, 17 сентября, смотрите игру «Поле», в которую играет вся страна на Новом, с ведущим Фимой Константиновским!

Новости Новости НК Хто знає
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь