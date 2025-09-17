Как Фима Константиновский соревнуется с Вовой Дантесом на съемках Хто знає

Ведущий игры «Поле», в которую играет вся страна каждую среду в 20:00 на Новом канале, капитан команды в «Хто знає?» рассказал, к чему приводит азарт на съемках

Фима Константиновский рассказал как он соперничает с Вовой Дантесом на съемках «Кто знает?»

Формула проектов Нового канала проста: доверие команде плюс дружба артистов равняется легким съемкам и успеху! Вместе лучше импровизировать, смеяться, придумывать, превращая работу в настоящее удовольствие. В частности, ведущему Нового канала Фиме Константиновскому нравится, когда съемочная команда относится к каждому, как к члену семьи. Потому и сам старается всегда по-дружески и с уважением отвечать всем на площадке. А в «Хто знає?» (Новый канал) Фиме повезло с коллегами.

– Могу описать работу с Дашей (Астафьевой, ведущей квиз-шоу, – прим. ред.) и Вовой (Дантесом, оппонентом в проекте, – прим. ред.) тремя словами – комфорт на максимуме. Это всегда весело, легко, смешно! Особенно, когда кто-то из нас увлекся и в процессе игры оговаривался или не мог сформировать предложение, мы все вместе с этого хохотали, – объясняет Фима.

В прошлом году на съемках первого сезона «Хто знає?» у капитанов команд Фимы и Вовы были отдельные гримерки. Однако они постоянно отдыхали вместе в перерывах между выпусками.

– А уже во втором сезоне нас с Вовой поселили в одну гримерку. Самым веселым для нас были конфликты, ведь мы в «Хто знає?» соперники. Поскольку оба азартные, то во время игры могли немного увлечься, повысить голос или натолкнуть на неправильный ответ. Но потом и смеялись над этим. А еще каждый ждал опытов, потому что эта часть съемки завораживала каждый раз, – говорит Фима. – Также помню еще один прикол из этого сезона шоу: группа поддержки, сидевшая позади меня и моего сокомандника, почти никогда не угадывала ответ. То есть у меня за весь второй «Хто знає?», кажется, всего две или три правильные подсказки от них. Вот такая подстава (улыбается).

