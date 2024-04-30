Соціальні, історичні та курйозні проекти: що входить у ТОП-5 українського YouTube Вови Дантеса

Уже сегодня в 20:00 включайте развлекательно-интеллектуальное шоу «Хто знає?» на Новом канале и болейте за звездного капитана

Решили сделать перерыв и отключить голову, подготовили вкусности, зашли в интернет – и глаза разбежались, что же такое выбрать? Не секрет, что YouTube все больше пополняется украиноязычным контентом. Это не может не радовать, однако и выбор не становится легче! Если вы уже посмотрели все шоу от Нового канала, предлагаем воспользоваться подборкой-шпаргалкой от Вовы Дантеса. Певец и капитан команды в «Хто знає?», которое выходит каждый вторник в 20:00 на Новом, поделился YouTube-проектами, с помощью которых он отвлекается.

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«Будинок культури» и «Мама, я ганяю тачки»

– Оба – социальные YouTube-проекты, показывающие, как украинцы живут сейчас. Для меня работа над выпусками была определенным историческим запоминанием того, что происходит во время войны. И так мы еще раз показываем наших мощных людей, которые, несмотря ни на что, берегут друг друга и культуру, помогают стране, – описывает Вова Дантес.

Справка: Эти проекты – авторские шоу Дантеса. В частности, в «Будинку культури» устраивают тур по деоккупированным и прифронтовым городам Украины, где организуют культурные ивенты: от литературных чтений до рейва. А в каждом выпуске «Мама, я ганяю тачки» Дантес вместе со звездным волонтером перегоняют авто для военных.

«Розкажи історію»

– Это очень крутой проект, особенно второй сезон. Ведь выпуски – о нас, нашей идентичности и вообще об истории, которую многие и не знали, – говорит капитан «Хто знає?»

Развлекательно-образовательный проект был создан, чтобы популяризировать историю Украины. Комики и приглашенные звезды во главе с учителем истории обсуждают знаковые события и выдающихся украинцев.

«WAS: Популярна історія»

Еще один проект, который простыми словами описывает малоизвестные исторические факты, ярких персонажей и топы самых выдающихся событий.

YouTube-канал Алексея Дурнева

Справка: Каждую неделю популярный блогер выпускает свежие видео, в которых троллит россиян и новости о России.

«Телевидение Торонто»

– Их подача новостей очень смешная. А еще они разрабатывают классные репортажи, которые смотреть не только интересно, но и нужно, – отмечает Дантес.

Авторы проекта занимаются освещением реформ и социально-политических проблем, одновременно сохраняя доступный и удобный для зрителя формат.

Включайте квиз-шоу «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня смотрите выпуск с участием друзей-комиков – Романа Мищерякова и Константина Трембовецкого. Проветрите голову с ведущей Дашей Астафьевой и капитанами команд Фимой Константиновским и Вовой Дантесом!