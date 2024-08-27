«У нас были бокалы «Mr Голова» и «Mrs Голова»: Дмитрий Гирявец женился

Исполнитель одной из главных ролей сериала Нового канала «Голова» поделился эксклюзивными деталями о свадьбе и рассказал о семейных планах на будущее

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Горько молодым! В День Независимости актер сериала «Голова» на Новом канале Дмитрий Гирявец узаконил отношения с любимой. Известно, что женой Димы стала девушка Ирина. Она не из сферы шоу-бизнеса и кино, но творческая и креативная. Ведь сама организовала праздник, пока Дима все время проводит на съемочной площадке второго сезона «Голови».

– Мы начали планировать свадьбу, как только я сделал предложение. Между помолвкой и свадьбой – ровно четыре месяца. Предложение в апреле, а расписались в августе, – говорит актер. – Всей организацией занималась Ирчик. Она у меня супермегаклассная. Поскольку я постоянно на съемках, взяла на себя все – от самых маленьких до самых больших деталей. Как настоящая девочка, напредставляла себе идеальную картинку, и ей удалось это реализовать. Всего за месяц! Все лавры ей (улыбается).

На свадьбу Димы Гирявца пришли коллеги и уже близкие друзья из сериала.

– Очень прикольно, что на росписи присутствовала моя сериальная девушка – актриса Мария Стопник. Чувствовалась очень большая поддержка, – рассказывает Дмитрий. – А вечером, на праздновании, были другие актеры из «Голови»: Женя Лесничий, Полина Фролова, Ира Гришак. Это большая сериальная семья, которая внесшая немалый вклад в позитивное настроение на свадьбе. Кстати, людей пришло немного, где-то 15. Но было очень тепло и счастливо. Это невероятный кайф! Я не знал, что свадьба может проходить именно так и с таким удовольствием. Рад, что пережил это. Надеюсь, что это было в первый и в последний раз в моей жизни (смеется).

Но не только гостями свадьба Димы и Иры была причастна к сериалу «Голова».

– У нас были бокалы «Mr Голова» и «Mrs Голова». Однажды я ради прикола сказал: «Теперь я – глава семьи». И любимая такая: «Оооо, подходит, оставляем». А во втором сезоне сериала я еще и по сюжету становлюсь главой, так что это в два раза правдивее. Поскольку Ира теперь моя законная жена, то тоже, значит, глава! – с улыбкой делится Дима.

Медовый месяц пара не планирует, поскольку у них плотный рабочий график. Возможно, позже. А вот о детках думают!

– Существует четкое понимание финансовой ответственности за малыша, поэтому активно работаем над этим. Но готовность есть давно, – признается Гирявец. – Скажу по секрету: если бы Ира сейчас была беременна, я был бы очень счастлив!

Новый канал поздравляет молодую семью! Желаем не делить звание главы, жить в согласии и любви, а главное – под мирным небом.