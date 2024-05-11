Евровидение 2024 второй полуфинал: как выступили страны-участницы

Как выступили страны-участницы во втором полуфинале Евровидения 2024? Видео уже доступны! Если ты пропустил(а) онлайн-трансляцию, можешь просмотреть запись прямо сейчас! Чем поразил второй полуфинал Евровидения 2024 и выступления участников – в материале Нового канала

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Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

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Напомним, в этом году организаторы Евровидения 2024 презентовали нововведения, несколько изменив правила проведения конкурса. Если раньше страны «большой пятерки» (основатели и спонсоры) и страна-победительница выступали только в финале, то теперь они тоже выступают вживую во время полуфиналов. При этом за них не голосуют, потому что билет в финал они ежегодно получают автоматически.

Евровидение 2024: кто прошел в финал конкурса по результатам первого полуфинала

Евровидение 2024 – второй полуфинал: смотри онлайн выступления всех участников (обновляется)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Мальта (Сара Бонничи — Loop)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Албания (BESA — TITAN)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Греция (Марина Сатти – ZARI)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Швейцария (Nemo — The Code)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Чехия (Aiko – Pedestal)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Франция (Slimane — Mon Amour)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Австрия (Kaleen – We Will Rave)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Дания (SABA — SAND)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Армения (LADANIVA — Jako)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Латвия (Dons — Hollow)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Сан-Марино (MEGARA — 11:11)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Испания (Nebulossa — ZORRA)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Грузия (Нуца Бузаладзе – Firefighter)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Бельгия (Mustii — Before the Party’s Over)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Эстония (MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Израиль (Иден Голан – Hurricane)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Норвегия (Gåte — Ulveham)

Евровидение 2024 – второй полуфинал: Италия (Анджелина Манго — La noia)