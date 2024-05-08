«Три дні я була наче в пеклі»: новонародженого сина Влади Роговенко забрали до реанімації

Участница «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-українськи» (Новый канал), которая во второй раз стала мамой, рассказала, что случилось с ребенком после родов, и в каком состоянии малыш сейчас

Несколько дней назад, 4 мая, любимица украинских зрителей Влада Роговенко стала мамой. Мальчик родился в американском госпитале в Майами. Роды прошли хорошо, но то, что произошло после них, затмило радость от долгожданной встречи с малышом и стало поводом для волнения. Влада Роговенко в эксклюзивном комментарии Новому каналу рассказали о случившемся.

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– Мой ребенок оказался в реанимации. 5 мая, на Пасху, медицинский персонал забрал малыша на купание. И как раз мой старший сын должен был прийти в больницу и познакомиться с братиком, – рассказывает Влада Роговенко. – Его забрали, где-то через 30 минут мои друзья привели Марка, и мы все вместе ждали малыша. Вдруг приходит врач и говорит, что мой ребенок находится в реанимации. Я в шоковом состоянии, не понимаю, что происходит. Врачи начали делать обследование, и выяснилось, что у сына замедляется сердцебиение до 70-80 ударов в минуту, а затем резко повышается до 120. Оно нестабильное, скачет туда-сюда, из-за этого ему не хватает кислорода. Поэтому врачи забрали его в реанимацию и начали выяснять, что происходит.

Следующие несколько дней стали для Влады и ее семьи тем еще испытанием. Ведь чтобы проверить все, нужно время.

– Три дня я провела словно в аду, не понимала, что происходит, ждала всех анализов, очень нервничала. Были предположения, что это либо сердце, либо инфекция. Сдали анализы, тест на инфекцию нужно было ждать 48 часов, все в порядке, инфекции нет. УЗИ сердца, слава Богу, тоже нормальное, – делится Влада. – Обследования продолжились, проверили все, что только можно было. Я за всю свою жизнь таких анализов никогда не сдавала. И последнее, что мы сделали сегодня – это МРТ головы. Тоже все хорошо.

Вероятно, что проблема – в адаптации ребенка к окружающему миру, и со временем показатели нормализуются. Но врачи решили не рисковать, поэтому пока малыш остается в госпитале.

– Сейчас я уже дома со старшим сыном Марком, но Тим по-прежнему в реанимации. Каждый день туда езжу, отвожу Марка в садик в сразу же в больницу. Когда сына выпишут – непонятно. Пока из-за его состояния они не могут этого сделать. – говорит Влада. – И как выяснилось, я рожала в клинике, которая специализируется на недоношенных беременностях и разных патологиях. Поэтому если в других больницах во время родов что-то идет не так, всех таких младенцев привозят сюда. Слава Богу, с ребенком все в порядке, анализы отличные, это не инфекция, это не проблемы с органами, вероятно, просто такая адаптация. Я его понимаю, потому что здесь, в Майами, очень жарко. И до сих пор не верю, что я мама двоих.

Новый канал поздравляет Владу и ее мужа с рождением сына. Желаем малышу скорейшей выписки и крепкого здоровья, а Владе – быстрого восстановления