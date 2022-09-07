Тильда Суинтон сменила прическу в поддержку Украины и показалась на Венецианском кинофестивале

Карта боевых действий в Украине 7 сентября: где идут бои на 193-й день войны
Звезды мирового масштаба продолжают поддерживать Украину после нападения России
В этот раз британская актриса Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале выступила в поддержку Украины. Она выкрасила волосы в желтый цвет.
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Актриса сообщила, что для нее есть честь носить на себе половину украинского флага. Нам невероятно приятно видеть и слышать от нее. Кстати, с желтыми волосами Тильда смотрится очень стильно.
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