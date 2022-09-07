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Тильда Суинтон сменила прическу в поддержку Украины и показалась на Венецианском кинофестивале

Тильда Суинтон сменила прическу в поддержку Украины и показалась на Венецианском кинофестивале

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В этот раз британская актриса Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале выступила в поддержку Украины. Она выкрасила волосы в желтый цвет.

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Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals)

Актриса сообщила, что для нее есть честь носить на себе половину украинского флага. Нам невероятно приятно видеть и слышать от нее. Кстати, с желтыми волосами Тильда смотрится очень стильно.

Фото Getty Images

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