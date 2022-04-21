Злату Огневич лишили звания Заслуженная артистка Крыма

Украинская певица Злата Огневич сообщила, что оккупационное руководство Автономной Республики Крым лишило ее звания «Заслуженная артистка Крыма». Такой новостью звезда шокировала всех в своем Instagram. Почему шокировала?Потому что Огневич думала, что это звание ее лишили еще в 2014 году после аннексии украинского полуострова.

«До мене прилетіла така новина, що просто не можу не поділитися. Керівництво Криму вирішило мене позбавити звання «Заслужена артистка Криму». Чесно кажучи, я думала, що це відбулося вже давно, ще від часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книжки та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом. Мені дуже приємно бути у цій компанії з Олександром Усіком. Слава Україні!» – отметила Злата.

Расстраиваться из-за лишения звания «Заслуженная артистка Крыма», которым Злату Огневич наградили в 2013 году, певица не собирается. Ведь для нее Крым – это Украина, своих верований звезда уступать не собирается.

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