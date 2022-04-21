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«Мені дуже приємно»: Злату Огневич лишили звания «Заслуженная артистка Крыма»

Злату Огневич лишили звания Заслуженная артистка Крыма

Украинская певица Злата Огневич сообщила, что оккупационное руководство Автономной Республики Крым лишило ее звания «Заслуженная артистка Крыма». Такой новостью звезда шокировала всех в своем Instagram. Почему шокировала?Потому что Огневич думала, что это звание ее лишили еще в 2014 году после аннексии украинского полуострова.

«До мене прилетіла така новина, що просто не можу не поділитися. Керівництво Криму вирішило мене позбавити звання «Заслужена артистка Криму». Чесно кажучи, я думала, що це відбулося вже давно, ще від часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книжки та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом. Мені дуже приємно бути у цій компанії з Олександром Усіком. Слава Україні!» – отметила Злата.

Расстраиваться из-за лишения звания «Заслуженная артистка Крыма», которым Злату Огневич наградили в 2013 году, певица не собирается. Ведь для нее Крым – это Украина, своих верований звезда уступать не собирается.

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