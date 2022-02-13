Нацотбор на Евровидение: KALUSH обвинили организаторов конкурса в фальсификации

В этом году Национальный отбор на Евровидение 2022 получился особенно скандальным. Обвинения в нечестности посыпались на организаторов уже после первых прослушиваний. Но после вчерашнего финала Нацотбора, в котором победила Алина Паш, страсти разыгрались не на шутку. Что же случилось и почему группа KALUSH собирается подавать в суд? Давайте разбираться!

Напомним, что 12 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2022 и стало известно, что в мае на песенный конкурс от Украины поедет Алина Паш с песней «Тіні забутих предків». По итогам зрительского голосования Алина набрала 7 голосов, а по итогам голосования жюри – 8. С результатом 15 баллов Alina Pash стала победительницей Нацотбора.

На втором месте оказались группа KALUSH, которые получили 8 баллов от зрителей и 6 – от жюри. В итоге коллектив на 1 балл проиграл исполнительнице. Но музыканты KALUSH уверены, что подсчет голосов был нечестным и требуют организаторов показать им официальные результаты зрительского голосования. KALUSH предполагают, что по его итогам у них с Алиной мог быть больший отрыв по голосам, что сравняло бы их шансы по победу.

Евровидение 2022: выступления всех участников отбора в Украине

Евровидение-2022: Где и когда пройдет песенный конкурс

Под сомнения честность голосования поставило много факторов: во время объявления результатов ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко сбился, экран с таблицей не включился…

Правда, утром 13 февраля Тимур на своей странице в Instagram подробно написал, почему он сбился. «Розумію, що крайнім вийшов я, тому вважаю за потрібне просто сказати правду. Як усе було. Результати голосування з конверту ми дійсно побачили лише на сцені. Який вигляд вони мають: це список учасників у порядку їхнього виступу. Далі 3 колонки: оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат… Я їх починаю озвучувати…І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали… Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки в редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять «йти за вухом». Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Аж поки не минає декілька хвилин для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж розуміють, що від самого початку я озвучував таки правильні бали. І треба починати все спочатку. Тому й виходить такий месс в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається. Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я «той йолоп, що 8 цифр не може озвучити», довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини. Шкода, що прекрасне свято музики і дійсно крутих артистів зіпсувалося через банальну людську помилку, обличчям якої довелося стати мені».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)

Один из членов жюри Нацотбора, Ярослав Лодыгин подтвердил слова Тимура Мирошниченко про редакторскую ошибку в наушнике.

Евровидение 2022: В каком полуфинале будет выступать Украина

Но, как бы там ни было, KALUSH всё еще ждут от организаторов официальные цифры зрительского голосования, чтобы убедится, что они действительно проиграли честно. Ведь при равном количестве голосов у двух конкурсантов, победителем становится тот, кто получил больше баллов от зрителей, и это в данном случае были бы KALUSH.

А пока идут разборки, букмекеры после вчерашнего финала уверенно ставят Украину на второе место в рейтинге, а под видео Alina Pash с выступления сыпятся восторженные комментарии из разных уголков мира.