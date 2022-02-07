Микробикини от Ким Кардашьян: модель поразила откровенным образом (ФОТО)

Американская модель не перестает удивлять поклонников своими горячими фото

На этот раз Ким Кардашьян, в рамках рекламы своего дизайнерского бренда, похвасталась идеальной фигурой в откровенном микробикини. Фото выложили в аккаунт ее собственного бренда SKIMS – марку, под которой выпускается домашняя одежда, нижнее и корректирующее белье.

В кадре Кардашьян позирует, держа чёрное сердце с логотипом SKIMS. Что говорить, выглядит она действительно здорово. Это, конечно, заметили и фанаты Ким: «Самая горячая женщина на свете, я клянусь», «Такие фото заставляют потерять рассудок», «Просто произведение искусства».

Но не всем подписчикам Ким и ее бренду понравился образ модели: «Тело выглядит настолько искусственным, что я просто в шоке».

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Фото — Getty Images

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