«Оскар-2022»: главные претенденты на «лучший фильм» (ФОТО)

Уже 27 марта почти скоро состоится премия награждения «Оскар-2022»

Официальное оглашение Академией номинантов состоится 8 февраля. А пока все критики думают, кто может стать вероятными претендентами на премию. Американское издание Variety показало весь список, который, кстати, очень сходит с мнением многих. Давай посмотрим вместе. Может, здесь есть и твои фавориты?

Претенденты на премию «Оскар-2022»

«Власть пса»

Букмекеры уже прочат режиссеру Джейн Кэмпион победу в номинации на лучшую режиссеру с жестоким вестерном «Власть пса». Впрочем, картина считается одним из главных претендентов на Оскар еще с момента премьеры на Венецианском кинофестивале в начале прошлого года. В случае триумфа Кэмпион станет третьей женщиной-режиссером в истории, которая получит «Оскар» за лучшую режиссуру. Мрачная драма с пронзительным саундтреком рассказывает о владельце ранчо Филе (Бенедикт Камбербетч), который портит жизнь новой жены своего брата Роуз (Кирстен Данст).

«Белфаст»

Полуавтобиографическая картина режиссера Кеннета Браны рассказывает о его детстве в Белфасте во время конфликтов в Северной Ирландии. Семью кинематографиста сыграли Катрина Балф, Джейми Дорнан, Киаран Хайндс и Джуди Денч, а самого находящегося в эпицентре событий мальчика — Джуд Хилл.

«Трагедия Макбета»

Один из главных фаворитов среди критиков – картина «Трагедия Макбета», сольный дебют Джоэла Коэна. Черно-белый перевод шекспировской саги с женой режиссера, Фрэнсис Макдорманд, и Дензелом Вашингтоном в главных ролях вышел на Apple TV+, минуя большие экраны. Каждый из участников команды фильма уже не раз становился триумфатором премии, дающей картине еще больше шансов на успех.

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

А ты уже видел этот фильм? По мнению нашей редакции, одна из самых интересных ролей Кристен Стюарт. Несмотря на обилие критики картины «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» (в том числе и со стороны королевской семьи), Кристен Стюарт остается одним из главных претендентов на звание лучшей актрисы. Ее игра была названа критиками настоящим откровением еще после премьеры фильма на Венецианском кинофестивале, после чего эксперты начали предсказывать звезде статуэтку.

«Король Ричард»

Среди потенциальных претендентов на «Оскар» лидирует и байопик Рейнальдо Маркуса Грина об отце и тренере знаменитых теннисисток Венеры и Серены Уильямс. Увлекательная картина может не только сразиться за звание лучшего фильма, но и принести победу Виллу Смиту, который в последний раз был номинирован на «Оскар» 15 лет назад за ленту «В погоне за счастьем». Награду может получить и Бейонсе с композицией Be Alive, вошедшей в официальный саундтрек к «Королю Ричарду».

«Лакричная пицца»

Восьмикратному номинанту на «Оскар» Полу Томасу Андерсону критики почти гарантированно пророчат успех на предстоящей церемонии. Его последняя работа «Лакричная пицца». Это трогательная история влюбленного подростка, мечтающего покорить Голливуд…

Фото — кадры из фильмов, Getty Images

Читай также:

«Оскар-2022»: когда будет, в каком формате и кто номинирован

«Грэмми-2022»: когда состоится премия или почему ее отложили?