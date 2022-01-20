Сергей Притула или Злата Огневич: кто будет ведущим Нацотбора на Евровидение-2022?

Уже сегодня, 20 января, должен пройти второй этап прослушиваний на Нацотбор «Евровидения-2022». И мы с вами приблизимся к тому, чтобы узнать, из кого же вся страна будет выбирать своего представителя на конкурс.

Но сейчас стали обсуждать не только участников Нацотбора, но и ведущих. Портал MUZVAR сообщил, что по его инсайдерской информации, вести Национальный отбор будет пара ведущих. И наиболее активно рассматривают: Сергея Притулу, Машу Ефросинину, Злату Огневич и Тимура Мирошниченко.

Точная ли это информация, узнаем уже скоро. Ведь Суспільне в ближайшее время должно объявить имена ведущих и членов жюри Нацотбора.

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