Мадонна надела вещь украинского дизайнера на новогоднюю вечеринку (ФОТО)

Украинских дизайнеров и бренды в мире выбирают все больше, из-за чего мы не можем не радоваться. В этот раз это подтвердила это и сама Мадонна.

Для новогодней вечеринки певица выбрала серебристую балаклаву в стразах от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. В ней Мадонна смотрится очень стильно. Балаклава подчеркивает черты ее лица и макияж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Queen of Pop (@therealrobertochiaravalloti)

Видео с празднования Нового года звезда выложила в своем Instagram. Видно, что вокруг певицы было много родных и друзей.

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Фото — Getty image

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