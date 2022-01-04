Мадонна надела вещь украинского дизайнера на новогоднюю вечеринку (ФОТО)
Украинских дизайнеров и бренды в мире выбирают все больше, из-за чего мы не можем не радоваться. В этот раз это подтвердила это и сама Мадонна.
Для новогодней вечеринки певица выбрала серебристую балаклаву в стразах от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. В ней Мадонна смотрится очень стильно. Балаклава подчеркивает черты ее лица и макияж.
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Видео с празднования Нового года звезда выложила в своем Instagram. Видно, что вокруг певицы было много родных и друзей.
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Фото — Getty image
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