Новорічні фільми: добірка фентезі для Новорічного настрою

Вихідні на Новий рік 2022 в Україні будуть довгими! Тому часу вистачить на все – і на активний відпочинок, і на перегляд крутих фільмів і мультфільмів. Не знаєш, що подивитися? Набридло вже в сотий раз переглядати «Сам удома»? Тоді тобі до нас!

«Шрек Третій»

Сюжет. Після того, як Шрек одружився з принцесою Фіоною і оселився з нею на болотах, він і подумати не міг, що колись йому доведеться зайняти королівський трон. Але життя не завжди йде так, як ми цього хочемо. Батько Фіони, король Гарольд, раптово помирає. Не тільки сім’я, але й усе королівство впадає у скорботу через раптову смерть монарха. Але біль втрати Шрека затьмарює нова біда. Оскільки його дружина – пряма спадкоємиця покійного короля, їм удвох доведеться зайняти трон і очолити ціле королівство. Ось тільки Шреку від цієї новини зовсім не по собі…

«Шрек назавжди»

Сюжет. Мало кому в житті вдавалося перемогти злого дракона, допомогти прекрасній принцесі, одружитися з нею і врятувати ціле королівство від загибелі. Тому не дивно, що Шрек став справжньою знаменитістю не тільки в своїх землях, а й в сусідніх. Біля його болота почали проводити щоденні екскурсії, а селяни – шикуватися в черги за його автографом. Здавалося, не життя, а казка! Але не для Шрека…

Доведений до відчаю рутинним життям, огр свариться із друзями та дружиною Фіоною. Він втікає з власної вечірки на честь дня народження і зустрічає мага на ім’я Румпельштільцхен. Новий знайомий пропонує огру контракт: він повинен віддати йому день із минулого життя, а натомість може «трохи пожити для себе».

Після підписання контракту Шрек потрапляє в альтернативну реальність. Там, в новому житті, він розважається від душі, лякаючи людей як в старі-добрі часи. Повернувшись на рідне болото, Шрек потрапляє у відьомську пастку й опиняється в полоні у Румпельштільцхена. Завдяки контракту, маг забрав у огра день народження, а якщо той ніколи не народжувався, то з настанням наступного дня настане кінець і йому самому…

«Аладдін»

Сюжет. Злодюжка-веселун Аладдін живе в славному місті Аграба й навіть не здогадується, які великі пригоди чекають на нього в майбутньому. А зло не спить. Чорний маг Джафар надумав заволодіти чарівною лампою, в якій ув’язнений могутній Джин, здатний виконувати бажання. І щоб втілити свій план у життя, магу необхідна допомога Аладдіна.

Незважаючи на те, що цей хлопчина – проворний злодюжка, в нього золоте серце та величезне співчуття до всіх. Разом зі своїми друзями – мавпочкою Абу та принцесою Жасмін – Аладдін вирішує звільнити могутнього Джина з полону й не дати Джафару захопити владу над усім світом…

«Рапунцель: Заплутана історія»

Сюжет. Давним-давно на землю впала чарівна сонячна крапля, з якої з часом проросла чарівна квітка. Рослина було здатна зберігати вічну молодість і красу, тому відразу ж стала мішенню для всіх, хто шукав «кращого життя». Одного разу квітка потрапила до рук ексцентричної хитрої бабусі на ім’я Готель. Вона сховала рослину, щоб ніхто, крім неї самої, не міг скористатися її чарівними властивостями.

Тим часом у сусідньому королівстві сталася біда. Вагітна королева серйозно захворіла, а лікарі тільки розводили руками. Цілющі властивості квітки були останньою надією… Не бажаючи втратити дружину та ще не народжену дитину, король наказав розшукати чарівну рослину. Незважаючи на хитрощі бабусі Готель, піддані короля знаходять квітку та з його допомогою врятували життя королеві. Незабаром у подружжя народилася дочка на ім’я Рапунцель, волосся якої увібрало в себе чарівний дар сонця.

Відчуваючи себе обдуреною, старенька Готель викрадає дитину з королівської спальні. Адже тільки волосся дівчинки Рапунцель тепер здатне повертати їй молодість і красу. Готель виховує принцесу як свою дочку, не випускаючи з високої вежі в найвіддаленішій гущі лісу. Однак бажання Рапунцель пізнати світ і знайти в ньому своє місце штовхають її на відчайдушний крок. Дівчина довіряє життя привабливому розбійнику Фліну, який обіцяє виконати її найзаповітніше бажання…

«Красуня і Чудовисько»

Сюжет. Одного разу могутня чарівниця пробирається в замок на бал і просить у його господаря – принца – притулок. Натомість вона обіцяє подарувати йому чарівну троянду. Почувши відмову та глузування принца, чарівниця вирішує помститися, перетворюючи господаря замку на Чудовисько, а його слуг – на предмети домашнього вжитку. Вона також накладає на принца страшне прокляття: якщо він не знайде справжнє кохання до того, як опаде остання пелюстка троянди, він залишиться в образі Чудовиська назавжди.

Роками пізніше шляхи зачарованого принца перетинаються з красунею-мрійницею на ім’я Бель. Щоб врятувати свого батька Моріса, їй доводиться назавжди розпрощатися з ним і залишитися жити під одним дахом з Чудовиськом. Бель відразу ж знайомитися з зачарованими жителями замку та знаходить з ними спільну мову. Ось тільки їхній господар викликає у неї злість і відразу… Чи вдасться Чудовиську змінитися і підкорити серце впертої Бель?

«Малефісента: Володарка темряви»

Сюжет. Юна фея Малефісента щасливо живе на Болтах у оточенні різних чарівних істот. Одного разу вона знайомиться з хлопчиком на ім’я Стефан, який випадково проник на її землі. Між Малефісентою і Стефаном відразу ж виникає взаємна симпатія, яка з роками переростає в дружбу, а потім – в справжнє кохання.

Коли феї виповнюється двадцять років, на Болота нападає армія короля Генрі, який завжди заздрив їхнім багатствам і процвітанню. Малефісента та інші чарівні істоти стають на захист свого будинку й перемагають, а сама фея важко ранить короля. Знаходячись при смерті, монарх заповідає, що будь-який, хто вб’є Малефісенту та одружиться з його донькою Лейлою, зможе зайняти королівський трон. Стефан вирішує скористатися цією можливістю.

Після зради коханого серце Малефісенти черствіє. Розлючена на весь світ фея повертається на Болота, поневолює його жителів і проголошує себе їхньою королевою. А коли в короля Стефана та його дружини Лейли народжується донька, у Малефісенти з’являється можливість помститися кривдникам.

«Крампус»

Сюжет. Родина Енджел – Том, його дружина Сара та діти, Бет і Макс, вирішують відсвяткувати Різдво в великому сімейному колі. Напередодні свята до них у гості приїжджають родичі: мисливець-аматор Говард, його дружина Лінда (сестра Сари), їхні діти – сестри-спортсменки Стіві та Джордан, хлопчик Хауї, зовсім маленька дівчинка Кріссі, а також саркастична тітка Дороті. Хуліганки Стіві та Джордан починають задирати Макса та соромити за те, що він досі вірить у Санта Клауса. Дівчата навіть знаходять його новорічний лист і, насміхаючись, читають вголос.

Батько намагається заспокоїти сина, але все марно. Макс у пориві злості рве листа на дрібні шматочки й бажає, що його кривдників покарали. Сам того не відаючи, хлопчик викликає демона Крампуса, який під час Різдва вишукує неслухняних дітей і карає їх.

«Зачарована»

Сюжет. Жизель живе в Андалазії. Це намальований казковий світ, в якому не існує серйозних проблем, тварини вміють розмовляти та співати пісні, а кожна історія закінчується хепі-ендом. Після того, як принц Едвард рятує Жизель від зазіхань троля, пара вирішує обвінчатися наступного ж дня. Однак королева Нарциса, злісна мачуха Едварда, перешкоджає їхньому весіллю. Вона не бажає втрачати престол, а за законом, саме Едвард повинен успадкувати його після одруження. Нарциса обманом відправляє Жизель до світу, «де не буває щасливих кінців». Правда, цим чарівним містом виявляється… сучасний Нью-Йорк!

«Попелюшка»

Сюжет. Після одруження і смерті батька Елла залишається один на один із жадібними та заздрісними родичками – мачухою Леді Тремейн і зведеними сестрами Анастасією і Дрізеллою. Залишившись сиротою, із господині будинку вона перетворюється на служницю, вічно вимащену золою, пилом і брудом. Але навіть незважаючи на біди, уготовані долею, Елла не впадає у відчай. Вона завжди вірить у краще, наскільки б важко та боляче їй не було.

Одного разу під час прогулянки лісом Елла зустрічає прекрасного юнака, і допомагає йому. Дівчина й подумати не могла, що хлопець, з яким вона познайомилася на лісовій стежці, – справжній принц. І тим більше, вона не могла припустити, що зовсім скоро Фея-хрещена назавжди змінить її життя.

«Аліса в Дивокраї»

Сюжет. Після вікторіанської вечірки, влаштованої на її честь, життя 19-річної Аліси Кінгслі перевертається догори ногами. У розпал свята багатий, але дуже дурний син лорда та леді Ескот на ім’я Хеміш робить Алісі пропозицію. Збентежена дівчина тікає з вечірки, так і відповівши.

Під час своєї «втечі» Аліса помічає на галявині білого кролика. І начебто кролик, як кролик. Тільки одягнений він у камзол і весь час дивиться на кишеньковий годинник. Аліса вирішує простежити за кроликом, і в результаті потрапляє до чарівного світу, який роками бачила в снах…

«Аліса в Задзеркаллі»

Сюжет. Бушує шторм. Корабель «Чудо» на чолі з капітаном Алісою Кінгслі переслідують пірати. Обманом хитра дівчина переконує ворожі судна сісти на мілину та наказує своїй команді тримати курс на Лондон. Повернувшись в рідні краї, Аліса дізнається сумні новини – помер лорд Ескот, батько Хеміша, який у юнацтві хотів з нею одружитися.

Того ж вечора сімейство приїжджає до рідного дому дівчини. Під час балу Аліса дізнається, що її мама продала 10% акцій покійного чоловіка разом із купчою на маєток. Цей легковажний вчинок засмучує дівчину, і вона тікає. Незабаром Аліса зустрічає старого друга – метелика Абсолема. Разом із ним дівчина проходить через портал і потрапляє до Країни Див.

Дізнавшись про те, що її близький друг Капелюшник потрапив у біду, Аліса відразу ж кидається на допомогу. Їй доведеться відправитися в подорож у часі, яка обернеться для неї небезпечними відкриттями та несподіванками.

«Геркулес»

Сюжет. У Зевса та Гери народжується син Геркулес. Весь Олімп святкує поповнення в царському сімействі. І тільки Аїд, бог Царства мертвих, негативно ставиться до цієї новини. Він давно хотів скинути Зевса з престолу та захопити владу в Олімпі. Єдиним, хто може порушити його плани, – новонароджений Геркулес. Дізнавшись про це, Аїд наказує чортам Болі та Паніку викрасти сина Зевса й Гери, напоїти зіллям, яке перетворить його в смертного, а потім убити.

Однак хитромудрий план Аїда провалюється. Геркулес не вмирає, але перетворюється на смертного та втрачає можливість повернутися на Олімп до батьків. Малюка знаходять Амфітріон і Алкмена, і виховують його як рідного. Подорослішавши, Геркулес перетворився на незграбного хлопчину, надзвичайно сильного, але нездатного розпоряджатися силою.

Відчуваючи себе самотнім і неприкаяним, Геркулес відправляється в храм Зевса, щоб дізнатися у богів про своє призначення. Там хлопчині відкривається правда про його народженні. Він – син Зевса й може знову стати богом, але є одна умова…

«Відважна»

Сюжет. Споконвіку жителі Шотландських гір керувалися в житті міфами та легендами. Але не всім подобався такий устрій. Майстерній лучниці на ім’я Меріда ніколи не подобалося слідувати правилам, вона хотіла самостійно визначати свій життєвий шлях. Одного разу дівчина кинула виклик могутнім шотландським кланам, їхнім ватажкам і власним батькам, відмовившись дотримуватися давньої традиції.

Необережні вчинки та ексцентричні рішення Меріди повалили королівство в справжній хаос. Щоб виправити ситуацію, дівчина відправляється до відомої чарівниці-одиначки. Але замість допомоги, та накладає на Меріду небезпечне закляття. Юній принцесі доведеться проявити всю свою хоробрість і кмітливість, щоб зруйнувати могутнє чаклунство й врятувати від загибелі ціле королівство.

«Білосніжка та мисливець»

Сюжет. Одного разу в королівство Табір вторгається армія скляних солдатів. Король Магнус зі своїми воїнами розбиває вороже військо, звільняє прекрасну полонянку на ім’я Равенна та одружується з нею. В першу ж ніч дівчина вбиває короля Магнуса, відкриває ворота замку для армії свого брата та захоплює владу в королівстві. Дочка покійного монарха Білосніжка потрапляє до Равенни в полон. Завдяки життєвим силам дівчини зла чаклунка зберігає вічну юність і красу.

Дізнавшись із пророцтва, що падчерка може назавжди погубити її, Равенна вирішує вбити Білосніжку. Але юній принцесі вдається втекти з башти в зачарований Чорний ліс. Равенна наказує мисливцеві Еріку розшукати Білосніжку та обіцяє в нагороду оживити його покійну дружину. І йому це вдається. Однак у Еріка спалахують почуття до Білосніжки. Який вибір зробить мисливець?

«Мисливець та Снігова королева»

Сюжет. За часів, коли Білосніжки ще не було на світі, королева Равенна вважалася найпрекраснішою дівчиною на землі та наймогутнішою чаклункою. Джерелом її безмежної сили та влади було чарівне дзеркало. Одного разу воно передбачило королеві, що в її молодшої сестри Фреї народиться дочка, краса якої перевершить всіх, навіть саму Равенну. Якщо ж із дитиною трапиться біда, його мати отримає дар небувалої могутності.

Кровні узи не зупиняють Равенну. Чаклунка плює на застереження дзеркала, і позбавляється від новонародженої суперниці. Убита горем Фрея, розлючена на сестру, залишає королівство та втікає на північ. Там вона зводить крижаний замок, у якому виховує дітей, перетворюючи їх на майстерних воїнів і мисливців.

Одного разу між двома найкращими учнями Фреї спалахують почуття. Наставниця, яка давно відгородилася від будь-яких проявів кохання і ніжності, проганяє закоханих зі свого замку. Вигнанці розуміють, що дзеркало – потужний магічний артефакт, і вирішують знищити його, поки розлючені один на одного сестри не знищили все навколо. А тим часом сніжна та темна чаклунки ведуть війну за владу над світом.

«Еспен у королівстві тролів»

Сюжет. Згідно з багатовіковими традиціями, норвезький король повинен видати свою дочку заміж до того, як їй виповниться 18 років. В іншому випадку, їй доведеться стати дружиною троля, який живе далеко-далеко в горах. Принцеса Крістін ніколи не вірила в легенди. Вона мріє вийти заміж за кохану людину, тому категорично відмовляється вступати в шлюб із чоловіком, якого для неї вибрав батько. Однак легенда виявляється правдивою. Троль прокидається і викрадає принцесу.

Король оголошує, що озолотить будь-кого, хто врятує його доньку з лап мерзенного троля. Еспен, син бідного фермера, випадково спалює сімейний будинок, але грошей на будівництво нового в нього, звичайно ж, немає. Щоб врятувати сім’ю від розорення, Еспен вирішує відправитися на пошуки викраденої принцеси Крістін. Він вірить, що зможе врятувати дівчину та отримати нагороду від короля. Чи вдасться йому втілити в життя задумане?

«Ван Хелсінг»

Сюжет. Десь глибоко в Карпатах розташувалася таємнича країна Трансильванія. Це світ, у якому зло чатує на кожному кроці, всі міфічні небезпеки оживають із заходом сонця, а монстри з найглибших людських кошмарів отримують земну форму. Саме в цей світ потрапляє легендарний мисливець на монстрів Ван Хелсінг із роману Брема Стокера «Дракула». Чи зможе мисливець вистояти в сутичці зі злом?

«Віктор Франкенштейн»

Сюжет. Вікторіанська Англія. Молодий студент-медик на ім’я Віктор Франкенштейн допомагає безіменному горбаню врятувати циркову акробатку Лорелею після падіння з висоти. Для цього вони проводять дівчині екстрену операцію, в ході якої горбань вражає юнака своїм тверезим розумом і лікарськими здібностями. Дізнавшись про те, як жорстоко з горбанем поводяться в цирку, студент рятує його та приводить до себе додому. Після обстеження Франкенштейн з’ясовує, що на спині в його нового друга не справжній горб, а гнійний мішок, викликаний багаторічними абсцесом. Студент допомагає йому позбутися від надокучливої недуги, та дає йому нове ім’я – Ігор Штраусман. Віктор та Ігор стають хорошими друзями, і навіть починають проводити спільні експерименти, намагаючись повернути трупи до життя.

«Сніжна королева»

Сюжет. Батьки Герди володіють готелем «Білий ведмідь» у маленькому містечку. Одного разу мама дівчинки їде в справах через ліс, і потрапляє у заметіль. Наступного дня замерзле тіло жінки знаходять у лісі, а поруч з нею – брошка у вигляді трьох троянд. Серця Герди та її батька Вольфганга розбиті, але їм доводиться взяти себе в руки й жити далі.

Через дев’ять років на місце посильного в готель наймається молодий хлопець на ім’я Кай. Між ним і Гердою зароджується міцна дружба, яка переростає у кохання. Одного разу Кай наважується поцілувати Герду, але раптом звідки не візьмись піднімається заметіль, і хлопчикові потрапляє щось у око. Після цього Кай змінюється, на місце доброго завзятого хлопчини приходить злий і жорстокий.

Незабаром у готель приїжджає багачка в хутрі та діамантах. Вона з’являється вночі, таємно від усіх, і змушує Кая слідувати за нею. Хлопчик залишає для Герди послання з проханням про допомогу, і зникає з незнайомкою. Дізнавшись, що рідна людина потрапила в біду, дівчина відразу ж кидається на допомогу…

«Маєток з привидами»

Сюжет. Подружжя Еверс – ріелтори. Обидва люблять свою роботу та віддають їй практично весь час. Справи завжди для них на першому місці, навіть річницю свого весілля Еверси разом із дітьми проводять за оглядом старовинного маєтку. Вони планували зробити все швидко, і відправитися святкувати сімейне свято, але не вийшло…

Погода різко погіршилася, тому Еверсам доводиться заночувати в містера Грейсі, дивного господаря маєтку. Сімейство мало не на кожному кроці натикається на щось лячне: магічні кулі, що говорять, потаємні ходи та духи. А що найстрашніше – містер Грейсі на 100% впевнений, що місіс Еверс – його загибла наречена з XIX століття…