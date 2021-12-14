Журнал Time назвал «Человек года-2021». Кто это?

Думаем, что угадать имя этого мужчины можно с первого раза

Известное издание Time определилось с «Человеком года-2021». Престижное звание присвоили миллиардеру и генеральному директору компании «Tesla» Илону Маску. Об этом во время официальной церемонии, трансляцию которой можно было посмотреть на YouTube-канале издания Time.

«Этот человек имеет экстраординарное влияние на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых пределов возможного – никто не воплощает тему в этом году лучше, чем Илон Маск», – заявил в ходе церемонии главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.

Также редакция Time отметила, что Маск в 2021 году стал самым богатым человеком в мире, а его SpaceX обогнала американские компании в космической гонке. Журнал также обратил внимание на заинтересованность предпринимателя в вопросах изменения климата, развития искусственного интеллекта и использования криптовалюта.

Фото: Getty Images

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