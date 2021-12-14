Голливудская звезда, Мистер Биг из культового сериала «Секс и город» лично поздравил с Днем рождения Олю Цыбульскую: «Ты разорвешь мир, хочу на твой концерт». ВИДЕО

Крис Нот, сыгравший роль мужа Кэрри Брэдшоу в легендарном сериале «Секс и город», записал трогательное видеообращение к Оле Цыбульской и пригласил ее приехать к нему в Нью-Йорк. Певица признается, что до сих пор не может поверить.

14 декабря свой 36-й день рождения отмечает главная Киса страны, певица и телеведущая Оля Цыбульская. В честь святая команда звезды подготовила для нее поистине шокирующий сюрприз.

Цыбульская никогда не скрывала – она давняя поклонница сериала «Секс и город» и обожает все, что с ним связано. Оказалось, что саунд продюсер американского лейбла, с которым сотрудничает Оля, не только имеет связь с сериалом, но и дружит с исполнителем одной из главных ролей — Крисом Нотом. Именно представитель лейбла показал Крису несколько клипов Оли накануне ее дня рождения.

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Голливудский актер остался под впечатлением и не просто передал Оли поздравления, но и решил записать их лично. Мистер Биг прислал большое видеообращение, в котором рассыпался в комплиментах Цыбульской.

— Я слышал, что ты готовишь клип на песню Prosecco. Приезжай в Нью-Йорк, у меня есть свой рок-н-рол бар. Хочу, чтобы ты там спела. А мы все будем обсыпать тебя лепестками роз. Ты разорвешь мир! — не скрывал восхищения Крис.

– Я бы очень хотел приехать в Украину на твой концерт. Забыл сказать: с Днем рождения, бейби, – добавил экранный мужчина Сары Джессики Паркер в конце, присылая имениннице Цыбульской воздушного поцелуя.

Песня «Prosecco» уже не в первый раз выводит Олю на мировой уровень. В 2020 году самая международная платформа новой музыки Colors Studios признала трек одним из лучших релизов недели в мире. С этого времени певица ведет переговоры о сотрудничестве с несколькими иностранными лейблами.

Напомним, что накануне, 9 декабря, впервые за 17 лет, состоялась долгожданная премьера продолжения сериала «Секс и город» под названием «И просто так». Сиквел вызвал большой резонанс именно из-за Мистера Бига — героя Криста Нота, умирающего в первой серии. Поклонники Цыбульской уже начали шутить, что актер просто хотел побыстрее справиться со съемками в сериале, чтобы бежать в Украину.

Фото — Getty Images

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