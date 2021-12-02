Дом с Один дома можно арендовать на Airbnb (ФОТО)

Почувствуй себя персонажем легендарного фильма

Пожалуй, каждый из нас, кто смотрел новогодне-рождественский фильм «Один дома», мечтал хоть на один день попасть в дом семьи Маккалистеров и пережить все то, с чем столкнулся маленький, но смелый Кевин. И вот в 2021 году для кого-то эта мечта станет реальностью. Ведь сервис аренды Airbnb воспроизвел тот же дом из фильма «Один дома» и собирается сдать его.

Официально арендодателем дома Маккалистеров выступил старший брат Кевина, которого зовут Баз.

«Я вырос, и теперь счастлив пригласить вас в свой семейный дом в эти праздники – и даже поделиться пиццей. Старайтесь не дать моему пауку Акселю сбежать. Пока мы едем в отпуск (на этот раз все мы), я приглашаю команду озорников разрешить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства», — отметил Баз.

Дом находится в селе Виннетка, штат Иллинойс, по адресу Линкольн-Авеню, 671. В нем четыре спальни и гостиная. Бронирование рассчитано на четырех гостей. В доме будут воспроизведены некоторые культовые сцены и моменты из фильма, поэтому счастливчик сможет вдоволь насладиться атмосферой. В объявлении также отмечается, что специальный сотрудник сможет показать гостям окрестности, приготовит еду и подарит набор конструктора LEGO Ideas Home Alone, который воспроизводит упрощенную копию дома Маккалистеров.

Однако аренда дома будет доступна всего на одну ночь – 12 декабря и составит всего 25 долларов. А именно бронирование откроется 7 декабря в 21:00 по восточноевропейскому времени. Итак, кто первый – тапки и халат Кевина.

Фото: Airbnb

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