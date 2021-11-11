Солист группы «НЕРВЫ» Женя Milkovskyi выпустил второй сольный альбом

Спустя полтора года после выпуска первой пластинки, MILKOVSKYI выпускает новый альбом под названием «Вернуться домой». Пятнадцать лирических треков, которые попадают в настроение каждого из нас этой осенью.

Альбом очень нежный, с лёгкой меланхолией, но тёплым вайбом, благодаря акустическому звучанию и обволакивающему вокалу Жени Мильковского. «Вроде тишина, а вроде бы громко», — этой строчкой можно охарактеризовать пластинку. Всё минималистично, но при этом всё на своих местах и ничего лишнего в инструментовке. В своей комнате ты наедине с песней, и уже не так одиноко. Завтра найдёшь причины постареть на год, а сегодня садишься и размышляешь, немного грустишь и мечтаешь. Лирический герой — всё такой же романтик, который поджёг своё прошлое и принял себя настоящего. Вот такой он — новый альбом Жени Мильковского «Вернуться домой».

— Уже несколько лет к каждой осени я хотел записать свою неизданную песню «Нужен кто-то». Осень 2021 года показалась мне последним вагоном для этих мыслей, которые уже слишком надолго задержались в моей голове. Этой музыке давно было пора в путешествие, и я отправил её звуковым составом по каналам своей аудиокарты. Записав одну песню, я понял, что сингла не хватит, чтобы согреть людей в это пасмурное время. Да и отрывки разных музыкальных идей внутри просилась наружу. Решил сделать EP, а где EP — там и альбом. Пока я записывал старые песни, ко мне приходили и новые. Начал играться, делать аранжировки, записывать разные инструменты — всё это для меня лучший антистресс. Вот на басу очень люблю играть! Люблю крутить крутилки vst плагинов и, не глядя на цифровые показатели, с закрытыми глазами слушать, как меняется картина звука. Размышлять над сведением и мастерингом приятнее, чем над тщетностью бытия. А переслушивать разные миксы на балконе с кофе в 5 утра — бесценно. Услышав новые звуковые зацепки, не докуривая сигарету, бежать к компьютеру, чтоб сделать новые правки. Вот! Вроде уже лучше стало! Верх раскрылся! Вот так я себя лечил, вгонял в осадок и выгонял обратно с новыми открытиями и в итоге сделал альбом. Он получился очень осенним и, даже впервые в жизни могу сказать, случайно-концептуальным. Потому что все песни сделаны за месяц в одном состоянии, и я решил не вставлять другие, записанные раньше. Получилось особое настроение, которое я смог увидеть и даже отличить, оно мне очень понравилось, и я решил его сохранить, — рассказал об альбоме Женя Мильковский.

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