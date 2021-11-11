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Солист группы «НЕРВЫ» Женя Milkovskyi выпустил второй сольный альбом

Солист группы «НЕРВЫ» Женя Milkovskyi выпустил второй сольный альбом

Спустя полтора года после выпуска первой пластинки, MILKOVSKYI выпускает новый альбом под названием «Вернуться домой». Пятнадцать лирических треков, которые попадают в настроение каждого из нас этой осенью.

Альбом очень нежный, с лёгкой меланхолией, но тёплым вайбом, благодаря акустическому звучанию и обволакивающему вокалу Жени Мильковского. «Вроде тишина, а вроде бы громко», — этой строчкой можно охарактеризовать пластинку. Всё минималистично, но при этом всё на своих местах и ничего лишнего в инструментовке. В своей комнате ты наедине с песней, и уже не так одиноко. Завтра найдёшь причины постареть на год, а сегодня садишься и размышляешь, немного грустишь и мечтаешь. Лирический герой — всё такой же романтик, который поджёг своё прошлое и принял себя настоящего. Вот такой он — новый альбом Жени Мильковского «Вернуться домой».

— Уже несколько лет к каждой осени я хотел записать свою неизданную песню «Нужен кто-то». Осень 2021 года показалась мне последним вагоном для этих мыслей, которые уже слишком надолго задержались в моей голове. Этой музыке давно было пора в путешествие, и я отправил её звуковым составом по каналам своей аудиокарты. Записав одну песню, я понял, что сингла не хватит, чтобы согреть людей в это пасмурное время. Да и отрывки разных музыкальных идей внутри просилась наружу. Решил сделать EP, а где EP — там и альбом. Пока я записывал старые песни, ко мне приходили и новые. Начал играться, делать аранжировки, записывать разные инструменты — всё это для меня лучший антистресс. Вот на басу очень люблю играть! Люблю крутить крутилки vst плагинов и, не глядя на цифровые показатели, с закрытыми глазами слушать, как меняется картина звука. Размышлять над сведением и мастерингом приятнее, чем над тщетностью бытия.  А переслушивать разные миксы на балконе с кофе в 5 утра — бесценно. Услышав новые звуковые зацепки, не докуривая сигарету, бежать к компьютеру, чтоб сделать новые правки. Вот! Вроде уже лучше стало! Верх раскрылся! Вот так я себя лечил, вгонял в осадок и выгонял обратно с новыми открытиями и в итоге сделал альбом. Он получился очень осенним и, даже впервые в жизни могу сказать, случайно-концептуальным. Потому что все песни сделаны за месяц в одном состоянии, и я решил не вставлять другие, записанные раньше. Получилось особое настроение, которое я смог увидеть и даже отличить, оно мне очень понравилось, и я решил его сохранить, — рассказал об альбоме Женя Мильковский.

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