Возлюбленная основателя Amazon Джефа Безоса флиртовала с Леонардо Ди Каприо: новый мем (фото и видео)

В Лос-Анджелесе состоялся 10-й гала-вечер Art+Film в художественном музее LACMA, который организовывал голливудский актер Леонардо Ди Каприо

На нем произошла забавная и неудобная ситуация. Миллиардер Джефф Безос вместе со своей любимой Лорейн Санчез подошли поздороваться с Ди Каприо и начали с ним разговаривать. Санчез, увидев Лео, решила с ним слегка пофлиртовать, что сразу сняли камеры журналистов. Женщина начала тянуться к голливудскому красавцу и млеть от удовольствия. Давайте честно, ну кто бы устоял перед Ди Каприо?

Видео сразу разлетелось по сети, а фото троицы стали основой для мемов и шуток.

Хорошо, что у самого Джеффа Безоса отличное чувство юмора и миллиардер не растерялся – сделал мем самостоятельно.

— Лео, иди сюда. Я хочу показать тебе что-нибудь, – подписал фото с содержанием Джефф.

Ситуация забавная и действительно доказывает, что ты можешь быть самым богатым человеком в мире, однако для девушки Леонардо Ди Каприо (или любая другая звезда) – все равно икона.

Фото — Getty Images, скрин из видео

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