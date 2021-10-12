Том Круз уже не тот: актер сильно поправился и распух (фото и видео)

Голливудский актер удивил тем, как изменилась его внешность

Тома Круза заметили и сфотографировали во время нового выхода на публику, на матче национальной лиги в Сан-Франциско со своим сыном, а снимки опубликовали в одном из фан-аккаунтов актера в Instagram.

На фото видно, что красавчик Том Круз заметно набрал вес, это сказалось на лице артиста: у него выросли щеки и даже изменилась качество кожи. Невозможно не заметить, что лицо выглядит отечным, но непонятно, это из-за некачественного питания и лишнего веса или из-за неудачных уколов красоты. Не очень приятно выглядят и жирные волосы актера.

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Впрочем, по словам очевидцев и, как пишут американские издания, Том был счастлив и весело проводил время в компании своего сына, 26-летнего Коннора. Более того, актер был вежлив с поклонниками и останавливался для фото или разговора.

View this post on Instagram Публикация от Tom Cruise Brasil (@tomcruisebrasil)

А как тебе новый образ Тома Круза? Наверное, не верится, что это тот красавчик из «Миссия невыполнима», «Война миров» и «С широко закрытыми глазами».

Фото — Getty Images

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