Настоящая причина похудения певицы Adele: не шла к этому специально

Певица дала интервью британскому изданию Vogue

Это ее первое большое общение с журналистами за последние 5 лет. Adele шокировала заявлением, что на самом деле не хотела специально худеть. Все это произошло из-за нервов и стресса после тяжелого развода с мужем. Тренажерный зал стал для нее «кабинетом психолога». Здесь она могла отпустить все свои мысли.

Adele стала ходить заниматься спортом 3 раза в день, чтобы снизить тревожность, откладывать смартфон и просто чувствовать себя лучше. Распорядок был таким: утром — силовая с тренером, днем ​​- бокс или прогулка, вечером — кардио. Так за 2 года ушли аж 45 кг. Это действительно впечатляет!

View this post on Instagram Публикация от Adele (@adele)

Певица уверяет, что не было ни диет, ни операций. А такие слухи разошлись только от того, что Adele не показывали каждый свой шаг в Instagram. Поэтому результаты для многих были шокирующими.

Как известно, из-за стресса действительно можно легко и сильно похудеть. Это отнюдь не про здоровье, однако такие случаи бывают. Но смотря на то, что певица еще и активно занималась спортом, ее результаты выглядят реальными. Тот случай, когда надо благодарить бывшего мужа за развод. Adele была красавицей всегда, а посмотри, какой стала сейчас!

View this post on Instagram Публикация от Adele (@adele)

View this post on Instagram Публикация от Adele (@adeledaydreamer_)

View this post on Instagram Публикация от Adele Adkins ITALIAN FANPAGE (@adeleinitaly)

Фото — Getty Images

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