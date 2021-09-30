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Джеймс Бонд «Не время умирать» — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

В четверг, 30 сентября, в Украине наконец-то состоялась премьера новой части Джеймса Бонда «Не время умирать»

Это 25-я юбилейная кинокартина в серии фильмов о Бонде и пятая, а также последняя часть с Дэниелом Крейгом, контракт которого завершился еще в прошлом году. Саму картину ждали уже очень давно, работа над ней началась еще в 2016-м, а премьера переносилась несколько раз из-за пандемии. И вот наконец, мир увидит фильм.

Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

По сюжету, Джеймс Бонд оставляет службу и наслаждается отдыхом на Ямайке. У него все прекрасно, и он не собирается возвращаться в Ми-6. Но когда к нему обращается старый друг и просит помощи в поиске пропавшего ученого, Бонд не может сдержаться — и бросается на помощь. Конечно, не обходится без драматической линии любви и коварных злодеев. Куда же Бонда приведут приключения на этот раз?

Редакции Нового канала посчастливилось посетить допремьерный показ фильма для прессы. И хочется сказать так — если вы думаете, что ленты о Бонде стали одинаковыми и неинтересными, то вы ошибаетесь, потому бегите в кинотеатры! Дэниел Крейг замечательный в своем образе Бонда, то ли финальная часть так на него подействовала, то ли просто он вырос, как актер. Но факт остается фактом — глаз от него не оторвать. Как в принципе и невозможно отвести взгляд от всего фильма, который, кстати, продолжается почти три часа. Однако они пролетают, как один.

Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

Отдельный вид удовольствия, конечно же, пейзажи, ведь во время своих приключений Бонд путешествует по миру. На этот раз вы насладитесь картинками из Италии, Ямайки, Норвегии и Великобритании. Съемки происходили на суше, в воздухе и на море. Самой сложной для съемочной группы оказалась сцена зимой в Норвегии — прямо на замерзшем озере. При этом — самой травматичной — на Ямайке, где во время прыжка Дэниел Крейг получил травму лодыжки и даже перенес операцию.

Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

И главное впечатление от фильма — сюжетное прощания с Дэниелом Крейгом в роли Бонда. Поверьте, оно получилось феерическим, драматическим, нереально красивым и эмоциональным! Поэтому, скорее в кинотеатры.

Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

Не менее привлекательно, чем часть «Не время умирать», выглядели и сами актеры на премьере киноленты в Лондоне. Вся команда в сборе: девушка Бонда — Леа Сейду, новый агент 007 Лаша Линч и автор саундтрека Билли Айлиш. Чтобы вы понимали масштаб события, пришли даже члены королевской семьи — принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Чарльз с Камиллой.

  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
  • Джеймс Бонд Не время умирать — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты
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Фото — Getty Images

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