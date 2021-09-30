Джеймс Бонд «Не время умирать» — уже в кино! Впечатления от фильма и интересные факты

В четверг, 30 сентября, в Украине наконец-то состоялась премьера новой части Джеймса Бонда «Не время умирать»

Это 25-я юбилейная кинокартина в серии фильмов о Бонде и пятая, а также последняя часть с Дэниелом Крейгом, контракт которого завершился еще в прошлом году. Саму картину ждали уже очень давно, работа над ней началась еще в 2016-м, а премьера переносилась несколько раз из-за пандемии. И вот наконец, мир увидит фильм.

По сюжету, Джеймс Бонд оставляет службу и наслаждается отдыхом на Ямайке. У него все прекрасно, и он не собирается возвращаться в Ми-6. Но когда к нему обращается старый друг и просит помощи в поиске пропавшего ученого, Бонд не может сдержаться — и бросается на помощь. Конечно, не обходится без драматической линии любви и коварных злодеев. Куда же Бонда приведут приключения на этот раз?

Редакции Нового канала посчастливилось посетить допремьерный показ фильма для прессы. И хочется сказать так — если вы думаете, что ленты о Бонде стали одинаковыми и неинтересными, то вы ошибаетесь, потому бегите в кинотеатры! Дэниел Крейг замечательный в своем образе Бонда, то ли финальная часть так на него подействовала, то ли просто он вырос, как актер. Но факт остается фактом — глаз от него не оторвать. Как в принципе и невозможно отвести взгляд от всего фильма, который, кстати, продолжается почти три часа. Однако они пролетают, как один.

Отдельный вид удовольствия, конечно же, пейзажи, ведь во время своих приключений Бонд путешествует по миру. На этот раз вы насладитесь картинками из Италии, Ямайки, Норвегии и Великобритании. Съемки происходили на суше, в воздухе и на море. Самой сложной для съемочной группы оказалась сцена зимой в Норвегии — прямо на замерзшем озере. При этом — самой травматичной — на Ямайке, где во время прыжка Дэниел Крейг получил травму лодыжки и даже перенес операцию.

И главное впечатление от фильма — сюжетное прощания с Дэниелом Крейгом в роли Бонда. Поверьте, оно получилось феерическим, драматическим, нереально красивым и эмоциональным! Поэтому, скорее в кинотеатры.

Не менее привлекательно, чем часть «Не время умирать», выглядели и сами актеры на премьере киноленты в Лондоне. Вся команда в сборе: девушка Бонда — Леа Сейду, новый агент 007 Лаша Линч и автор саундтрека Билли Айлиш. Чтобы вы понимали масштаб события, пришли даже члены королевской семьи — принц Уильям с Кейт Миддлтон и принц Чарльз с Камиллой.

Фото — Getty Images

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