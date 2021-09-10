Семейка Аддамс 2: смотреть официальный трейлер

Семейный отпуск в трейлере мультфильма «Семейка Аддамс 2»
Соскучились по криповой семейке, которая живет чернее черного? Тогда встречай официальный трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2» от киностудии MGM.
«Семейка Аддамс 2а»: смотреть трейлер онлайн
Продолжение популярной истории о необычно семью получится с подзаголовком «Горящий тур». А это значит, что в сиквеле вся семья Аддамс отправится в семейное путешествие в отпуск на необычном жутком трейлере. Наконец они выедут за пределы своего города и побывают там, где раньше не ступала их нога.
Главных героев в оригинальной версии озвучили Оскар Исаак, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Явон Уолтон, Уоллес Шон, Снуп Догг. А режиссерами выступили Грег Тирнан и Конрад Вернон.
Премьера мультфильма «Семейка Аддамс 2» запланирована на 21 октября 2021 года.
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