The Weeknd отказался от номинации на Грэмми-2022: что случилось

Что же случилось? Ведь его трек Save Your Tears стал очень популярным и лидировал в мировых топ-чартах.

А причина довольно человеческая — ссора и обиды. 2020 Американская академия звукозаписи НЕ номинировала The Weekend в одной из категорий. Организаторы премии почему просто проигнорировали хит певца Blinding Lights, который достиг первого места в чартах более 30-ти стран и, который был в рейтинге Billboard Hot 100 в течение всего года.

После этого The Weeknd обиделся (что логично) и объявил бойкот Грэмми за предвзятость ее организаторов. Артист отметил коррумпированности церемонии и сказал, что больше не будет выступать на западе. И слово свое сдержал.

Фото — Getty Images

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