Канье Уэст и Ким Кардашьян работают над отношениями

Звездная парочка пытается разобраться в своих проблемах

После презентации нового альбома Канье Уэста Donda, на котором Ким Кардашьян появилась в свадебном платье, поползли слухи о возобновлении отношений супругов. Источники TMZ рассказали, что развод пока откладывается, а селебрити работают над отношениями.

Как отмечает инсайдер, если они смогут решить проблемы в отношениях, то это станет победой для всей семьи. Фактически, Ким Кардашьян даже может прекратить процесс развода.

В то же время другие источники говорят, что примирение между Ким и Канье ждать не придется. Она только поддерживает его в работе. А своим появлением в свадебном платье на презентации альбома Ким Кардашьян лишь хотела показать поклонникам, что любовь имеет «целебную силу».

Фото: Getty Images

Читай также:

Канье Уэст поджег себя прямо на сцене! Подробности

Канье Уэст официально меняет имя. Как теперь будут звать рэпера?