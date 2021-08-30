Развод откладывается: Канье Уэст и Ким Кардашьян работают над отношениями
Звездная парочка пытается разобраться в своих проблемах
После презентации нового альбома Канье Уэста Donda, на котором Ким Кардашьян появилась в свадебном платье, поползли слухи о возобновлении отношений супругов. Источники TMZ рассказали, что развод пока откладывается, а селебрити работают над отношениями.
Как отмечает инсайдер, если они смогут решить проблемы в отношениях, то это станет победой для всей семьи. Фактически, Ким Кардашьян даже может прекратить процесс развода.
В то же время другие источники говорят, что примирение между Ким и Канье ждать не придется. Она только поддерживает его в работе. А своим появлением в свадебном платье на презентации альбома Ким Кардашьян лишь хотела показать поклонникам, что любовь имеет «целебную силу».
Фото: Getty Images
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