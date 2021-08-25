Бывший жених Джей Ло отобрал у нее авто, подаренное ей на день рождения

Развод набирает обороты, и миром не пахнет

Разойтись друзьями — это довольно редкое явление. И как бы сильно ни старались некоторые звезды пройти красиво через свой брейкап, в один момент кого-то может просто накрыть. Похоже, что именно это и происходит с бывшим женихом Дженнифер Лопес. Бейсболист Алекс Родригес отобрал у Джей Ло машину, которую сам же подарил ей когда-то на день рождения. По крайней мере, такое предположение выдвинули поклонники певицы.

Дело в том, что на днях Алекс Родригес опубликовал фото в своем Instagram, на котором показал свой автопарк. Среди всех автомобилей на первом плане можно заметить красный 911 Carrera GTS Porsche 2019. Удивительно, ведь именно такое авто Алекс Родригес подарил Джей Ло на день рождения, когда звезды еще были парой.

В комментариях под постом пытаются добиться правды. Неужели бейсболист попросил свой подарок обратно? То сама Дженнифер Лопес отдала презент? «Похоже, что Джей Ло оставила не только тебя, но и красную машину», «Жестоко. Позирует возле машины, которую сам подарил Дженнифер на день рождения»,« Как ты посмел забрать у нее Porsche?».

Фото: Getty Images

Читай также:

Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2021 год

«Просто хорошие друзья»: Бывший муж Дженнифер Лопес прокомментировал ее роман с Беном Аффлеком