Что Бен Аффлек подарил Дженнифер Лопес на день рождения?

Звездный бойфренд подготовил особый презент для любимой

Недавно американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения. Свой день звезда провела в компании нового-старого бойфренда актера Бена Аффлека. И, конечно, любимый не мог оставить свою девушку без роскошного подарка.

Как пишет издание E! News, Бен Аффлек подарил Джей Ло несколько ценных цепочек от Foundrae. Одно из украшений с медальоном актер разрабатывал с дизайнером украшений.

«Индивидуальным украшением, которое Бен создал для Дженнифер, он ясно передал их любовь, но это также напоминание об их способности к изменениям и росту. Например, один из выбранных элементов медальона олицетворяет устойчивость, которую мы называем дикой и необузданной», — рассказала о подарке креативная директорша и соучредитель бренда Бет Багдайкей.

Именно эти медальоны можно увидеть на праздничных фото Дженнифер Лопес в купальнике. Только посмотри — какая красота!

Фото: Getty Images

Читай также:

Снова вместе! История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека с 2002 до 2021 год

«Просто хорошие друзья»: Бывший муж Дженнифер Лопес прокомментировал ее роман с Беном Аффлеком