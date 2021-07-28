Певица Билли Айлиш побила новый рекорд

Кажется, девушка решила «собрать» себе все достижения мира

Только представьте, 1028000 человек предварительно добавили новый альбом Билли Айлиш на Apple Music. Это новый рекорд платформы при том, что альбом еще не вышел! Ранее пальма первенства принадлежала After Hours от The Weeknd, до того — дебютнике Билли Айлиш.

Альбом Билли Айлиш «Happier Than Ever» выходит уже в пятницу, 30 июля. Он должен быть точно нереально классным, чтобы не разочаровать фанатов.

— Это самое любимое, что я когда-либо создавала, и я так взволнована и нервничаю, и желательно, чтобы вы это услышали. Я даже не могу вам объяснить. Я никогда не чувствовала такой любви к проекту, как к этому. Надеюсь, вы чувствуете то, что чувствую я. Также выйдет новая песня в четверг в 9 утра по тихоокеанскому времени, — написала сама певица в своем Instagram об альбоме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Фото — Getty Images

Читай также:

В объятиях змеи: Билли Айлиш выпустила клип на трек «Your Power»