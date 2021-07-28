Готовим с Пэрис: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix представил трейлер кулинарного шоу «Готовим с Пэрис» от светской львицы Перси Хилтон.

«Готовим с Пэрис»: смотреть трейлер онлайн

Лозунгом шоу стал провоцирующий слоган «Any bitch can cook». Именно поэтому вместе с Пэрис Хилтон будут готовить ее знаменитые подруги. Среди участников первого сезона шоу заявлены Ким Кардашьян, Никки Глейзер, Деми Ловато, Леле Понс, Кэти Хилтон и Ники Хилтон. Они станут некими су-шефами для Пэрис Хилтон.

«Я так взволнована! В следующем месяце я вернусь на телевидение, и на этот раз я займусь кухней», — писала ранее Пэрис Хилтон в своем Instagram.

Исполнительными продюсерами выступили Аарон Сейдман, Ребекка Хертц, а также Эли Хольцман и сама Пэрис Хилтон.

Премьера шоу «Готовим с Пэрис» запланирована на 4 августа 2021 года.

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