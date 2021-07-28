Смотри новый тизер «Американской истории ужасов» 10 сезон: морские монстры и пришельцы
Сериал должен выйти уже 25 августа 2021 года
Появился новый тизер 10 сезона «Американской истории ужасов». Судя по тизеру, фанатов ждет довольно страшный и насыщенный сюжет о морских монстрах, пришельцах, их борьбу, человеческие опыты над ними и о последствиях этих действий.
Еще интересно, что в одной из своих публикаций в комментариях, создатель сериала Райан Мерфи ответил, что в 10 сезоне будет две отдельные истории. То есть вроде сразу 2 сезона в одном: морской и земной.
К тому же, в сети появилось возможно интро 10 сезона. Фирменная музыка добавляет атмосферы и характера.
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