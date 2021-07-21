Скарлетт Йоханссон обвинила киношников в своей эксплуатации: подробности скандала

Голливудская актриса недавно дала интервью изданию The Sun

Американская кинозвезда Скарлетт Йоханссон рассказала, что главные деятели голливудской киноиндустрии сделали ей гиперсексуальный образ, а также эксплуатировали ее труд. Девушка поделилась, что с этой проблемой она столкнулась еще в юности, когда только начинала свою карьеру.

— Лет в 20, и даже в подростковые годы, я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли. Что, кажется, тогда было нормальным для окружающих. И хотя это не было частью моего собственного нарратива, это амплуа было создано для меня группой мужчин в индустрии, — призналась Йоханссон.

Но актриса отметила, что сегодня киноатмосфера в Голливуде сильно изменилась, и сейчас у женщин есть множество возможностей раскрыть свой творческий потенциал.

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Подобные заявления от Скарлетт Йоханссон не редкость. Ведь раньше она уже обвиняла в гиперсексуализации создателей «Черной вдовы», фильма, который может похвастаться значительными кассовыми сборами. Скарлетт говорила, что в ее героини много прекрасных черт, но ее изобразили слишком сексуальной.

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