Премьера фильма «После. Глава 3» состоится уже через семь недель! Мы увидим продолжение страстной истории любви Хардина и Тессы в исполнении невероятно «химичной» парочки актеров — Хиро Файнс-Тиффина и Джозефины Лэнгфорд. Точна дата выхода фильма «После. Глава 3» уже известна! Скроль ниже, чтобы узнать и записать!

«После» — эротическая молодежная мелодрама, снятая режиссером Дженни Гейдж по мотивам одноименного романа писательницы Анны Тодд. Фильм повествует о бурных романтических отношениях Тэссы (Джозефин Лэнгфорд) и Хардина (Хиро-Файнс-Тиффин). Первая часть франшизы вышла на экраны в 2019 году — и сразу же покорила сердца поклонников этого жанра.

Когда выйдет «После. Глава 3»?

Совсем скоро Тэсса и Хардин вернутся на экраны в третьем фильме. Так, на днях кинокомпания Voltage Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «После. Глава 3» и объявила дату выхода — 2 сентября 2021.

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