Скарлетт Йоханссон готовит запуск собственной косметики: что это будет

Актриса занимается разработкой бренда уже три года

Вскоре голливудская красавица выпустит набор для очищения кожи. Недавно актриса объявила, что уходит из Marvel, ее контракт закончился. Поэтому неудивительно, что Скарлетт решила заняться бизнесом.

Однако борьба с конкурентами может быть нелегкой. Например, Кайли Дженнер выпускает свою косметику по уходу за кожей и активно пиарит ее среди своих 244 миллионов подписчиков. Вечно молодая Джей Ло также активно продвигает свой anti-age бренд через соцсети. А у Скарлетт Йоханссон даже нет Instagram-страницы. Может, это повод создать ее?

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