The Weeknd станет звездой нового сериала HBO от режиссера «Эйфории»

Артист согласился присоединиться к проекту Сэма Левинсона

Американский певец The Weeknd получил одну из главных ролей в сериале HBO «Идол». Об этом сообщает Variety.

Также известно, что The Weeknd выступит соавтором сценария и исполнительным продюсером сериала, одним из создателей которого стал режиссер сериала «Эйфория» Сэм Левинсон. Шоураннер и сценаристом проекту станет Джозеф Эпштейн.

Сериал «Идол» расскажет о поп-певице, которая влюбляется в загадочного владельца клуба в Лос-Анджелесе. Кроме влияния в бизнесе, то оказался еще и главой культа.

Для The Weeknd это уже будет не первая работа на телевидении в качестве сценариста. В 2020 году певец написал сценарий и озвучил персонажа в эпизоде ​​комедийного мультсериала «Американский папаша!» телеканала TBS.

Фото: Getty Images

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