Трэвис Скотт назвал Кайли Дженнер своей женой. Мы что-то пропустили?

Пара снова вместе и не только

Западные знаменитости любят публично «случайно» заявить об изменениях в своем семейном положении. Похоже, именно так во время награждения Parsons Benefit 2021 сделал и американский рэпер Трэвис Скотт. Но обо всем по порядку.

Первое, что нужно знать — на Parsons Benefit 2021 Трэвис Скотт пришел не один, а с Кайли Дженнер и дочерью Сторми. Все сразу заподозрили, что пара снова вместе и таким образом заявляет об этом. Но официального подтверждения от Кайли не было. Но Трэвис Скотт в своей речи во время награждения назвал девушку своей женой и признался ей в любви.

«Я люблю тебя, Сторми. И тебя, женушка, люблю! » — смело заявил артист.

Вот теперь и думайте, то мы что-то пропустили, то нам-то не рассказывают, или это очередной ход, чтобы привлечь к себе внимание.

Инсайдеры из окружения пары утверждают, что официально они не женаты и и не вместе. Мол, в Трэвиса очень плотный график, поэтому Кайли считает, что на данный момент у них ничего не получится.

«Он не хочет успокаиваться, и ей это действительно нравится. Она понимает, что молодой, и сейчас ей это не нужно. Она не хочет отношений, но знает, что он может дать ей то, что ей нужно. Возможно, в будущем все изменится, но сейчас они довольны тем, что имеют», — подытожил аноним изданию E!.

Фото: Getty Images

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