ЛУНА представила клип на песню «Пташка»: Смотрим!

В новом сингле певица сохранила присущую ей любовную тематику и драматическую подачу.

Поп-баллада «Пташка» – это современный взгляд на украинскую музыку. По словам певицы, мелодия вокала в припеве вдохновлена украинскими народными песнями. Именно этот пласт фольклора является неотъемлемой частью воспоминаний детства, потому что звучал на всех домашних праздниках певицы.

– Я очень хорошо помню, как в один момент моя бабушка затягивала песню – и все гости мгновенно подхватывали мелодию, – вспоминает ЛУНА.

Новый сингл ЛУНЫ полон нежности и красоты, а также ночного вайба. Именно он стал частью кинематографического клипа на эту песню. В видео певица предстала в сексуальных образах: в легких и летучих нарядах, украшенных перьями. На протяжении всего видео кадры с певицей меняются сценами из реальности, которые рассказывают несколько историй о любви женщин и мужчин, об их борьбе с внешними обстоятельствами и внутренними.

– Мне хотелось объединить в этом сингле мистику с нежностью, описать следующим образом момент «сейчас», что является чем-то неуловимым. Пташка – аллегорический образ неуловимого «сейчас», который в древнегреческой мифологии ассоциируется с фигурой Кайроса. Самый молодой бессмертный сын Зевса часто-густо воспринимался как бог счастливого момента. Песня «Пташка» – современный взгляд на украинскую электронную музыку. Трек полон нежности и красоты, научит вас летать сегодня, – говорит о своей новой работе певица.

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