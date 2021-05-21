Элита 4 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговий сервис Netflix опубликовал трейлер 4 сезона сериала «Элита».

«Элита» 4 сезон – смотреть трейлер онлайн:

Новый учебный год в школе «Лас-Энсинас» начнется с приезда нового строгого директора и четырех новых учеников. Они принесут с собой больше разврата, но и больше проблем. «У них есть все. Но они всегда хотят большего», – говорится в описании видео. Отношения Гусмана и Нади, а также Андреа и Омара окажутся под угрозой из-за новых учеников школы. Не обойдется без жертв.

К постоянному касту актеров присоединятся Карла Диас, Ману Риоса и Мартин Каридди.

Премьера 4 сезона сериала «Элита» запланирована на 18 июня на Netflix.

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