Британская пресса незаконно установила слежку за Меган Маркл. Подробности

Скандал в королевской семье не утихает

Скандальное интервью интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Винфри открыло много секретов королевской семьи. В частности, Меган выразила подозрение о том, что существует «невидимый контракт» королевской семьи с британскими таблоидами.

А недавно появилась информация в подтверждение слов Меган Маркл. Мол, издание The Sun нанимало частного детектива из Лос-Анджелеса, чтобы следить за Меган и ее семьей. Детектив Дэн Хэнкс признался, что имел доступ к очень личной информации, в частности, в номер социального страхования герцогини, ее адреса и личного номера телефона. Все сведения были получены незаконно.

Представители Гарри и Меган отреагировали официальным заявлением: «Герцог и герцогиня Сассекские считают это важным моментом для медиа и общества в целом, поскольку расследование показывает, что хищнические практики прошлых лет все еще используются, нанося непоправимый вред семьям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности журналистики, которые сейчас важны как никогда.

Фото: Getty Images

Читай также:

К 15-летию сериала: Джо Джонас и Софи Тернер назвали дочь в честь Ханны Монтаны

Женщины, которые проснулись с суперспособностями, в трейлере сериала «Небывалые»