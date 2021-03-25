Джо Джонас и Софи Тернер назвали дочь в честь Ханны Монтаны

Звездная пара наконец раскрыла имя своего первого ребенка

В июле 2020 певец Джо Джонас и актриса Софи Тернер впервые стали родителями. Тогда они сообщили, что у них родилась дочь и назвали они ее Виллой. Но 24 марта появились слухи, что звездные родители назвали дочь Ханна Монтана.

В день 15-летия со премьеры сериала «Ханна Монтана» американская певица Майли Сайрус послала Джо Джонас и Софи Тернер цветочную композицию в виде звезды с открыткой, в которой написано: «Кому Джо и Софи! Это было так мило с вашей стороны, что вы назвали свою дочь в честь меня! Посылаю всю свою любовь маленькой мисс Ханне Монтане! С любовью, Ханна Монтана».

Джо Джонас выложил видео подарка от Майли Сайрус в сториз в Instagram, а Софи Тернер репостнула его. Звездный отец даже написал: «Святая Ханна Монтана !!! Спасибо @mileycyrus Нам это нравится! Это эпически !!»

Интересно, что означает вся эта катавасия. Неужели Джо Джонас и Софи Тернер реально назвали дочь Ханна Монтана?

Фото: Getty Images

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