Дантес – SASHA: смотреть онлайн премьеру клипа

Певец, блогер и телеведущий Владимир Дантес представил клип на новую песню «SASHA». В ней, с присущей Дантесу иронией, певец рассказывает о том, что переживают девушки после расставания со своими возлюбленными: кардинально меняют жизнь, делают каре или танцуют до утра в клубе «под минимал». Режиссером работы, по традиции стал, Леонид Колосовский.

Что интересно: в новом клипе певец впервые показал зрителям дом, в котором живет с Надей Дорофеевой.

Соавтором песни стал Потап, а имя для трека певец выбрал через голосование в сторис, которое он провел в своем Instagram аккаунте. Так, больше всего голосов подписчики отдали за имя «Саша».

– Песня началась с фразы «забудь все, что было», а потом я пришел на студию к Потапу в MOZGI и мы вместе написали припев. Песня о расставании, о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями стригут каре, планируют поменять жизнь или просто танцуют под минимал, – комментирует песню Дантес.

В видео Дантес сыграл самого себя, но в совершенно разных образах. Поэтому и местом для съемок выбрали дом артиста. Клип, как и сам трек, получился в духе 2000-х. В видео певец сменил 21 образ: показался в леопардовой шубе и брюках со змеиным принтом, с синтезатором и с электрогитарой. В ходе съемок артист переодевался 36 раз!

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– В клипе в одно и то же время множество Дантесов поют одну и ту же песню. Мы нашли очень интересный технический язык, чтобы описать нашу историю. Видео как компьютерная игра, похожая чем-то на Google Maps или Google Earth. С ее помощью можно перемещаться в пространстве и видеть, как Вова преображается, меняет образы и является разным человеком, рассказывая одну историю, – комментирует режиссер клипа Леонид Колосовский.

Поскольку Дантес сыграл самого себя, в конце видео… А что случилось в финале, смотрите в клипе J Это очень мило!