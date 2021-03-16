Слава Каминская рассказала о своих табу в сексе

Звезда призналась, что не готова практиковать в постели

Украинская певица Слава Каминская, ранее была участницей группы «НеАнгелы», рассказала о своих сексуальных табу. В рубрике «29 вопросов от Люкс ФМ» артистка обсудила со Славой Деминым, на что не готова решиться в сексе.

– Я не знаю, что такое откровенное на все 100%, но БДСМ у меня не было. Просто для себя я в этом возрасте раскрылась больше, чем раньше. Секс втроем – тоже не мое. Я никогда этим не увлекалась. Может, еще не доросла, – ответила Слава Каминская.

Также певица отметила, что в свои 36 лет лишилась многих предубеждений. Мол, каждый понимает открытость по-разному, но она понимает, что стала гораздо раскованнее.

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