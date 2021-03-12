Оля Полякова рассказала, как ее изменил муж



Звезда призналась, которыми сейчас ее отношения с любимым

Украинская певица Оля Полякова не особо любит рассказывать журналистам о своих отношениях с мужем Вадимом. Но недавно в интервью «СЛАВА +» артистка рассказала, как человек изменил ее восприятие себя и окружающих, а также каким сейчас является их супружескую жизнь.

Как призналась Полякова, начала отношений с мужчиной она была совсем другой. Фактически, Вадим помог Оле измениться.

– Это тот человек, который научил меня жить в моменте и радоваться. Он показал, что счастье есть каждый день, нет повода грустить. Если спросить, как у него дела, он всегда ответит – «роскошно». И это правда, он так себя чувствует. Раньше меня раздирали комплексы, нерешительность, противоречия, а он был на лайте. Это меня успокаивало, – открылась звезда.

Также интервьюер Слава Демин поинтересовался, верит Оля Полякова в вечной любви, на что получил неожиданную ответ:

– Какая химия через 15 лет брака? Когда тебя тянет и ты готов 500 километров ехать, чтобы 2:00 провести с человеком. Когда гормоны и все системы организма хотят продолжать род. Такое длится не более года, максимум три. Любовь – это когда ты считаешь человека своей второй половиной, родственником. Это гораздо больше.

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