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Женская дружба: Бейонсе поддержала Меган Маркл после интервью Опре Уинфри

Бейонсе поддержала Меган Маркл после интервью Опре Уинфри

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Американская певица Бейонсе поддержала Меган Маркля после ее скандального интервью Опре Уинфри.

В знак поддержки на официальном сайте Бейонсе опубликовано совместное фото с Меган Маркл на премьере фильма «Король Лев» в 2019 году. Артистка выразила слова благодарности Меган за то, что та решилась сказать правду.

«Спасибо, Меган, за твою мужество и лидерство. Мы все вдохновлены твоим примером », – подписала фото Бейонсе.

Бейонсе поддержала Меган Маркл после интервью Опре Уинфри

Фото: Getty Images

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