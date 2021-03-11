Бейонсе поддержала Меган Маркл после интервью Опре Уинфри

Селебрити публично встала на сторону герцогини Сассекской

Американская певица Бейонсе поддержала Меган Маркля после ее скандального интервью Опре Уинфри.

В знак поддержки на официальном сайте Бейонсе опубликовано совместное фото с Меган Маркл на премьере фильма «Король Лев» в 2019 году. Артистка выразила слова благодарности Меган за то, что та решилась сказать правду.

«Спасибо, Меган, за твою мужество и лидерство. Мы все вдохновлены твоим примером », – подписала фото Бейонсе.

Фото: Getty Images

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