О влиянии локдауна, новом клипе и коллаборации с украинским художником: Эксклюзивное интервью с фронтменом Kadebostany

Основатель швейцарского коллектива Kadebostany, он же – бессменный лидер одноименной республики, автор саудтрека к «Пятдесят оттенков серого», Гийом рассказал о будущем ЕР, сотрудничестве с украинским художником и объяснил, почему новый трек «Take Me to the Moon» и клип на него получились такими меланхоличными. Все новости республики Кадебостани в эксклюзивном интервью с неординарным и невероятно обаятельным фронтменом группы.

В прошлом ЕР впервые был трек с мужским вокалом, ожидать ли нам в новом альбоме еще подобные коллаборации?

– Да, конечно. Я работаю со многими вокалистами, как с девушками, так и с парнями. Мне важен не пол, а то, как человек может передать мое видение своим голосом. Меня очень вдохновляют новые коллаборации и люди, которых я встречаю на своем пути. Поэтому в ближайшее время вы увидите результаты нашего сотрудничества с новыми вокалистами.

О насущном, о COVID. Как сейчас с ним обстоят дела в Швейцарии? Насколько вам сложно эмоционально без концертов?

– Пандемия глобальная, затронуты все. Так что я отношусь к этой ситуации с философией. Я использую это время, чтобы писать новые песни, создавать новые эпизоды для своего телеканала KADEBOSTANY TV и исследовать новые занятия, такие как сочинение музыки для фильмов.

Я сейчас сотрудничаю с украинским художником-дизайнером

Как прошел этот год? Повлиял ли карантин на ваше творчество?

– Думаю, в этом году я был еще больше вдохновлен. Я также провел много времени, открывая Швейцарию, и мне захотелось снять видеоклип на мой последний сингл TAKE ME TO THE MOON с участием Валерии Стойки именно в путешествии по этой стране. Мы задействовали очень много живописных локаций, каждая из которых по-своему меня вдохновила.

Когда ожидать вторую часть EP Drama?

– Наверное, в мае месяце. Сейчас я дорабатываю треки, которые мы записали и вскоре определюсь с финальный плейлистом альбома.

В прошлом ЕР у вас был трек с Сашей Зарицкой из группы KAZKA. Рассматриваете ли вы в будущем коллаборации с другими украинскими артистами?

– На самом деле я сейчас сотрудничаю с украинским художником-дизайнером. Я держу это в секрете, но поверьте мне, она делает потрясающие вещи, и результат будет визуально впечатляющим. Я думаю, что у вас в Украине есть немало выдающихся артистов. И с некоторыми из них мы обязательно посотрудничаем.

Не сложно ли каждый раз работать с новыми вокалистами? Все ли сразу подхватывают вайб «республики»? Или же с кем-то приходиться «притираться» немного дольше?

– Я довольно спокойный, и у меня очень позитивный настрой, что делает сотрудничество всегда успешным. Моя музыка – это и есть вайб республики Kadebostany, и вокалисты находятся под его влиянием. Так что я думаю, что это позволяет мне сотрудничать с самыми разными людьми, сохраняя при этом свой узнаваемый стиль.

Новая песня и клип достаточно меланхоличные. Связано ли это с карантином и самоизоляцией?

– Take Me to the Moon – это меланхоличная, но в то же время и обнадеживающая работа. Мы начали работать над этим треком с Валерией Стойкой, за 3 дня до первого локдауна в Швейцарии. Над нашими головами нависла тень, и мы почувствовали, что в мире что-то происходит. Наверное, это вдохновило нас на эту песню. Эта композиция об идее человека, который хочет сбежать с планеты Земля в поисках лучшего мира!

Это уже не первая работа с режиссером Хасаном Куюко. Почему вы выбираете именно его? Является ли он уже официальным режиссером Республики Кадебостан?

– Я работаю с людьми, в которых верю. С теми, кто может с каждым разом еще шире раздвигать границы возможного. Лично я всегда ставлю очень высокую планку для своих личных результатов. И ожидаю того же от артистов, с которыми сотрудничаю, ведь я несу ответственность перед поклонниками Kadebostany и хочу давать им лучшее из возможного.

Самое время посмотреть новый клип и погрузиться с головой в невероятный мир, созданный Гийомом де Кадебостани совместно с Хасаном Куюко.