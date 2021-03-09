KADNAY презентовали новую программу «Теплий Live». Как это было?

8 марта группа сыграла праздничный концерт, где спела свои хиты в новой аранжировке.

В Международный женский день KADNAY пригласил поклонников на импровизированный квартирник. Художник-декоратор Таня Кантемирова стилизовала сцену клуба под кухню: холодильник, столики, торшеры, диван и много цветов, среди которых и пели музыканты. Это сценическое решение придало вечеру уюта и домашней атмосферы. Режиссером концерта традиционно была продюсер группы Елена Коляденко.

Некоторым зрительницам повезло стать частью «Теплый Live», более того, отведать вкусностей от фронтмена Димы Кадная. Посреди одной из песен он пригласил на сцену девушку из зала и угостил ее «на кухне» чаем и кексом, приготовленным специально к выступлению. Две другие счастливцы появились на импровизированной кухне, позвонив в «двери» во время концерта. Музыканты подготовили для них необычный «музыкальный прием» и танцы. В конце шоу Дима откупорил шампанское и «угостил» зрителей зала игристым, разбрызгивая содержимое бутылки в их сторону.

Послушать KADNAY пришли и звезды – Jerry Heil, Дима Коляденко, Тоня Матвиенко и Ирина Сопонару.

Во время концерта велась видеосъемка, группа анонсировала, что «Теплый live» обязательно презентует в сети.

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