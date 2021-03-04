YUNA 2021: Открыты имена первых хедлайнеров

Десятая юбилейная церемония награждения Национальной музыкальной премией YUNA состоится 30-31 марта 2021 года в киевском дворце «Украина». Концерт соберет топовых артистов страны в одном месте и впервые пройдет в течение двух дней — это будут две разные шоу-программы.

За месяц до церемонии организаторы YUNA назвали имена первых участников концерта, которые уже готовят свои эксклюзивные музыкальные выступления. Это рок-группы The HARDKISS (11-кратные победители YUNA) и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, а также исполнители Артем Пивоваров и Alina Pash (обладательница 3-х статуэток). Других участников шоу оргкомитет YUNA объявит в ближайшее время.

– Жесткие карантинные ограничения не позволили нам в 2020-м провести церемонию и показать актуальных героев украинской сцены. Поэтому в этом году YUNA продлится два дня. Так мы сможем предоставить возможность выступить как можно большему количеству артистов, по которым очень соскучились зрители, — говорит Павел Шилько, генеральный продюсер премии. — YUNA 2021 станет первым крупным музыкальным шоу в Украине с начала пандемии. Мы очень надеемся, что нашей церемонией мы вдохновим всю украинскую музыкальную индустрию на веру в лучшее, на новое творчество и движение вперед.

Во время церемонии во дворце «Украина» станут известны победители во всех 17 номинациях YUNA 2021. В один из дней будет происходить вручение 9 наград, в другой — 8-ми. Церемония YUNA 2021 будет проведена с соблюдением всех карантинных требований, которые будут обязательными на то время. Билеты зрителей, приобретенные ранее на церемонию 2020 года, остаются действительными на 30 марта 2021.

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