Миша Романова показала идеальную фигуру в весенней фотосессии

Певица поздравила поклонников с первым днем весны новым откровенным фотосэтом

Миша Романова — главная героиня первого весеннего номера журнала TOUCH. Для съемки артистка примерила вещи от известных брендов, среди которых CHANEL, VERSACE, MANOLO BLAHNIK, GUCCI, DIAMOND LOVE UA, LA MUSA, BLAZY SHOWER и др.

Откровенные и смелые наряды демонстрируют идеальную фигуру Миши, которая, по ее словам, после родов стала даже лучше, чем во времена работы в коллективе «ВИА ГРА»!

Фотосессия показывает один день из жизни звезды, которая постоянно находится в движении и меняет образ за образом, всегда оставаясь неотразимой. Строгий светлый костюм со шляпой и яркими аксессуарами для деловых встреч в городе, пикантный вариант укороченного вечернего платья и соблазнительные луки в боди, когда насыщенный день подходит к завершению. При этом сама Миша Романова не считает себя идеальной: для нее ключ к женской сексуальности — не в стремлении к идеалу, а в том, чтобы быть собой и испытывать счастье.

Также певица поделилась лайфхаками, как сохранять прекрасную форму и не набирать вес даже в период карантина.

— Секрет моей фигуры — в дисциплине! Даже когда этого совсем не хочется, я все время занимаюсь спортом, — делится откровениями артистка, которая строго придерживается системы здорового питания.

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