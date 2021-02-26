Принц Гарри прокомментировал переезд и отказ от королевских обязанностей

Герцог Сассекский назвал истину причину кардинальных изменений в жизни

Принц Гарри впервые после официального составления обязанностей члена королевской семьи прокомментировал такое свое решение. Внук Елизаветы II дал откровенное интервью своему другу Джеймсу Корден.

Недавно телеведущий пригласил принца Гарри на поездку Лос-Анджелесом на туристическом автобусе с традиционным английским чаепитием. поскольку Гарри сам признавался, что еще не успел исследовать город из-за карантина, Джеймс решил составить ему компанию в качестве гида.

К их разговору также присоединилась и Меган Маркл. Правда, герцогиня Сассекская стала частью происшествия лишь через FaceTime. Но в ее присутствии принц Гарри решился откровенно рассказать, почему все переехал из Великобритании в США:

– Это был скорее отступление, чем уход. Многие люди видели, что мы жили в очень тяжелых условиях. Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье … Я подумал: «Это токсическое», поэтому сделал то, что сделал бы любой человек и отец. Я захотел вывезти свою семью оттуда. Мы никогда не уходили, и, какие бы решения принимались на той стороне, я никогда не пойду. Я всегда буду делать свой вклад, моя жизнь – это служение обществу, и неважно, где я буду жить, прокомментировал свое решение принц Гарри.

Фото: Getty Images

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