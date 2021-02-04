Как Потап делал предложение Насти Каменских (ВИДЕО)

Чувственный момент из жизни самых обсуждаемых пары украинского шоу-бизнеса

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап женаты уже два года. Видео с их свадьбы транслировали все приглашенные гости из украинского шоу-бизнеса. Официально секрет был раскрыт. Но то, как Потап делал предложение руки и сердца видели только самые близкие из окружения пары.

Потап не скрывал, как и где все происходило. О предложении Насти он рассказывал и интервью для «Каравана Историй» еще в 2019 году:

– Я сказал Насте, что, когда строился фундамент нашего дома, работники нашли шкатулку. На самом деле я заранее купил старую шкатулку, положил в нее кольцо.

Но видео этого момента было тщательно скрыто в домашних архивах звездной пары. И вот недавно он появился в сети. Из него становится ясно, что предложение Насте Каменских Потап сделал именно так, как и описал. Подготовить романтический сюрприз помогли друзья рэпера. В нужный момент они принесли огромный букет цветов. Настя сказала долгожданное «да» и расплакалась.

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