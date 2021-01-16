Джамала показала фото в купальнике и рассекретила свой вес

Певица заявила, что начинает борьбу с лишними килограммами

37-летняя певица Джамала – счастливая мама двух детей. Вместе с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым она воспитывает двухлетнего сына Эмира и восьмимесячного сына Селима. Несмотря на то, что артистка стала мамой во второй раз совсем недавно, выглядит она просто потрясающе. Подписчики наперебой расхваливают ее фигуру в социальных сетях.

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Но, похоже, новогодние праздники сказались на стройных формах Джамалы. Об этом украинская певица рассказала на официальной странице в Instagram. По словам звезды, она набрала десять лишних килограммов и начала борьбу с ними. К посту Джамала прикрепила архивное фото в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

«Тут я важу 59 кг, зараз моя вага – 69 кг, – написала в Instagram певица. – Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою «десяточкою»! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами».

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