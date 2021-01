Ким Кэтролл отреагировала продолжение Секса в большом городе

Актриса не собирается участвовать в сериале

Как недавно стало известно из Instagram актрисы Сары Джессики Паркер, HBO снимет продолжение культового сериала «Секса в большом городе». Он будет называться «And Just Like That …»

Известно, что продолжение будет состоять из 10 серий. К своим ролям вернутся актрисы Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Но большое обсуждение вызвала информация о том, что фанаты не увидят Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс. Ведь актриса отказалась от участия в проекте.

Сама Ким Кэтролл свое решение не комментирует, но она лайкнули один из твитов, в котором автор писал:

«Я обожаю« Секс в большом городе ». И хотя грустно, что Саманта не вернется, я аплодирую тому, что вы делаете так, как лучше для вас. Думаю, что это отличный пример того, что себя нужно ставить на первое место ».

Читай также:

Lana Del Rey – «Chemtrails Over The Country Club»: долгожданная премьера клипа!

Netflix показал неудачные дубли со съемок «Леденящих душу приключений Сабрины»